Han har været en af OBs mest toneangivende spillere i denne sæson.

Emmanuel Sabbi er af OBs fans blevet kåret til månedens spiller for august, kampens spiller mod Sønderjyske, og så har han også scoret månedens mål i august.

B.T. kvitterede med fem stjerner for kantspillerens præstation mod Sønderjyske.

På flere andre parametre topper han listerne i OB.

Emmanuel Sabbi og holdkammeraterne jubler over OB's første scoring mod Sønderjyske. Foto: Frank Cilius Vis mere Emmanuel Sabbi og holdkammeraterne jubler over OB's første scoring mod Sønderjyske. Foto: Frank Cilius

Flest afslutninger, flest meter løbet, flest vundne dueller langs jorden og det højeste såkaldte xG – expected goals – på 2,7.

Kun en enkelt gang har Sabbi dog fundet netmaskerne, og hele fire gange har træværket reddet modstanderholdet.

»Jeg føler, det har været en rigtig god periode for mig indtil videre i denne sæson. Jeg har været mentalt stærk, og min selvtillid er rigtig høj lige nu,« fortæller Emmanuel Sabbi til OBs hjemmeside.

»Det er vigtigt for mit spil, at jeg har troen på, at jeg kan lykkes i mine en mod en-situationer.«

»Jeg træner med masser af selvtillid, og det er den selvtillid fra træningen, jeg skal tage med ind i kampene,« fortsætter Sabbi, der understreger, at fansenes opbakning hjælper ham med at tro på, at han kan drible forbi sin modstander.

Han uddyber, at klubbens nye spillestil med Andreas Alm ved roret passer ham godt.

»Vi har et offensivt mindset, og når vi har bolden, så tænker vi altid på, hvordan vi kan komme frem.«

»De opfordrer os til at udfordre vores modstandere i kampene, og vi har mange udfordringer, når vi træner, og det er fedt for en spiller som mig,« siger Emmanuel Sabbi, der mener, at han aldrig har været bedre end lige nu.