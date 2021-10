Brøndby vandt derbyet mod FC København 2-1 efter både en kamp med masser af knald på både lægter og dueller.

Det blev til Morten Frendrups første Superliga-scoring nogensinde, inden Andreas Maxsø lukrerede på et straffespark begået af FCK-målmand Kamil Grabara.

Og da Jonas Wind med et drømmemål reducerede til 2-1, kom der spænding. Men det endte med alle tre point til holdet fra vestegnen.

Her er B.T.s karakterer:

Brøndby 3-5-2

God redning på Jens Stages skud, og ellers sikker i de fleste indgreb - bortset fra det mål, som blev annulleret for offside, da Jens Stage skød, hvad mange troede et udlignende mål ind.

Så kom debuten i Superligaen, og man kan undre sig over, hvorfor der er gemt på nordmanden i så lang tid. De gode tacklinger og overblikket klæder det her mandskab, og Heggheim tog Jonas Wind ud flere gange. Han ligner fodbolddirektør Carsten V. Jensens pletskud i transfervinduet.





Jubelscenen er Cristiano Ronaldo værdig, og det samme er præcisionen fra straffesparkspletten. Kaptajnen vandt sine dueller i luften og på jorden, og så havde han også god tid til at slå de præcise og lange bolde. Flyver stadig lidt efter Winds finte, men det er med et smil på læben.

Det var omkring Rosted, at FC København fandt hullerne. De var ikke store, men når Biel så sit snit til at lave lidt ravage, tog han på besøg hos Sigurd Rosted, og Brøndbys nummer fire blev også tørret af Jonas Wind ved målet. Det er her, at Kevin Tshiembe skal se sit snit til at kunne komme tilbage på holdet, når han skal overbevise om, at det er en fejl, at han er blevet vraget.

Hvis du har en dårlig dag i trafikken, så er det ikke Bruus, du skal sende det forkerte blik. Men Jens Stage tog blot sin jyske gemyt i brug og slap fra åstedet uden væsentlig irritation - der skal mere til at ryste en mand, som har været udsat for et brandattentat - men Bruus blev taget ud, inden han brændte al energien af, så vær opmærksom derude.

En rigtig fighter, der kom til sin ret i dag og også viste sin fine boldføling med tunnel på sin modstander. Er en kæmpe for Brøndbys hold, og det var han også i dette derby.

Indpakningen forekom af ringe kvalitet, men da først den yderste staniol var fjernet, og man kom ind til kernen, lå der guld og ventede på midtbanen. Tiltrængt oprejsning til Slimane, der var forfærdelig dårlig mod Rangers, men en fornøjelse i derbyet. Tunneller og lækkerier hele kampen igennem.

Fem sæsoner, 74 Superliga-kampe og næsten helt præcist 5.000 minutter skulle der gå, før Morten Frendrup kom på måltavlen, men så kunne han også eksplodere foran alle dem, han elsker og ikke mindst elsker ham. Trods sin spinkle krop overmatchede han Lukas Lerager på fysikken. Stor kamp.

Der kommer ikke det store fra ham, og han skal have afstemt sin side med Sigurd Rosted. Det så helt skidt ud, da Jens Stage var helt udækket, men VAR reddede ham og Brøndby, da de fleste på stadion troede, at der var udlignet kort efter pausen.

Det kunne ligne film første gang, men når dommeren ikke dømte straffesparket, måtte topscoreren bare gøre det igen, og anden gang var der ingen tvivl - Kamil Grabara fjernede benene på den alt for hurtige Uhre, som i sidste sæson blev topscorer, men også lå højt på assistlisten. Den liste er han nu også en del af i denne sæson.

I det vilde vesten gælder også de beskidte kneb, og svenskeren havde et fint et af slagsen i ærmet med et lille skub til Viktor Kristiansen, inden han smed en lækker bold til Uhre. I anden halvleg fik Nicolai Boilesen lidt fra den samme skuffe, men det var helt sikkert reglementeret, og så var der gevinst.

Så kom a-kæden igen på banen, og Niels Frederiksen kan stå tilbage med tilfredshed over, at han havde sparet Radosevic og Hedlund mod Rangers. Tre meget lækre point til cheftrænerens hold.

Indskiftere:

Skiftet ind efter 66 minutter i stedet for Andreas Bruus. Kom ind med frisk energi og viste flere prøver på noget af alt det talent, Brøndbys fans håber, han kan forløse på Vestegnen.

Skiftet ind efter 76 minutter i stedet for Simon Hedlund. UB.

Skiftet ind efter 76 minutter i stedet for Henrik Heggheim. UB.

Skiftet ind efter 84 minutter i stedet for Mikael Uhre. UB

FC København 4-2-3-1

En mareridtsuge for polakken. Hold min kåldolmer, hvor har han lavet voldsomme fejl i sine to seneste kampe. Denne gang med et skandaløst opspil i første halvleg, som ikke kostede - og siden to forfærdelige udfald på Mikael Uhre, hvor kun det sidste gav straffe. Han vakler voldsomt for tiden - og også i dag med både dumheder og geniale redninger.

Magien er forsvundet en anelse fra Kevin Diks. Han kom ikke med frem og blev særlig farlig, afleveringerne var af svingende kvalitet og defensivt var der plads i hans side. FCK har brug for hans voldsomme niveau fra starten af sæsonen.

Der er noget forsvarssupermand over georgieren, men lidt for ofte vil han redde verden helt alene. Når man går all in hver eneste gang, medfører det altså både smukke blokeringer og graverende fejl. Det er underholdende set udefra - næppe lige så sjovt fra FCK-bænken.

Blev fjernet som en myg af vævre Hedlund, inden der var en motorvej af et tilløb til Mikael Uhre at få straffe på. Det så ikke pænt ud. En slem fejl af Boilesen i en i forvejen tyndbenet defensiv periode af kampen for FCK. Det var ikke hans bedste præstation.

Den unge back var tilbage efter en skadesperiode, og han så ud til at føle sig godt tilpas i et derby. Ingen nerver, når Brøndby-presset kom flyvende i ansigtet på ham. Med fremme og bidrage til det offensive også. Der mangler lige lidt i farten på de første meter efter skaden.

Var god til at støde et led frem og blive spilbar med ryggen til mål og tæt på Pep Biel i starten af kampen. Derfra lignede han en mand, der hele tiden kom et skridt for sent og ikke gav FCK styringen med midtbanen. Han skal til at stikke ud som en leder. Blev kørt ned af sine direkte modstandere.

Der sidder jo en venstrefod så kælen som en 12-årig labrador på islændingen, men risikoafleveringerne rammer han bare ikke. Og når det ikke lykkes, skubber han mest bare bolden rundt. Boldtabet inden 1-0-målet var lige så fatalt som hans manglende opdækning af Frendrup, der scorede med en islænding halsende efter.

Han var ikke på 100 procent, lød det. Men Stage skjulte det godt med sin arbejdsindsats og konstante jagt på bold og iver. Det løfter bare FCK's spil at have Stage med, må man konstatere. Han var der også, da bolden faldt ned for fødderne af ham, men korrekt underkendelse af det mål.

Spanieren lignede en mand, der havde fået hele familien fløjet til Danmark og placeret på tribunen. Han ville gerne afgøre det, men så mest af alt god ud for langt fra målet. Jo tættere på Brøndby-feltet han kom, desto mere blev han lukket ned. Heldigvis for ham kunne han lægge et superoplæg til Wind fra en dyb position.

(Ud: 46.) Han blev smidt direkte i vestegns-kødhakkeren og fik 40 minutters hakketid, inden der pludselig var momenter af farlighed i de sidste aktioner i første halvleg. Der er masser af fodboldintelligens, men det gik lidt for langsomt i tanke og handling til et derby på det her niveau.

De står stadig og snurrer nede i Brøndby-forsvaret efter den kasse. Drømmeteknik af Wind i førsteberøringen, genialitet at vente og koldblodighed at sætte den sådan ind. Havde han scoret den til føring, havde han husket det for altid. Ekstremt individuelt niveau af angriberen.

FCK-træneren mangler bare noget power på bænken. Spillere, der kan gøre en forskel, når de kommer ind. Han er pt. tvunget til at sætte U19-spillere ind, og de har svært ved at ændre på noget. Men måske han i sådan et derby skulle have spillet mere kalkuleret.

Indskiftere:

(Ind: 46.) Skulle ind på toppen for at gøre noget ekstra. Men han blev ikke iøjnefaldende og var mest af alt brugbar som presspiller. Mangler at søge bolden noget mere, hvis FCK skulle få gavn af ham.

(Ind: 64.) Det er værd at notere sig, at FC Københavns U19-højreback blev sat ind før Peter Ankersen. Det er både ros til den ene og ris til den anden. Jelert satte ikke sit spil for øhjt op og viste god energi.