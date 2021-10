Presset vokser, og spørgsmålet kommer nærmest efter hver kamp.

Er Ole Gunnar Solskjær den rigtige for Manchester United? Og indtil videre har Peter Schmeichels svar været det samme.

Seneste i rækken der er blevet kædet sammen med klubben er Antonio Conte, men den tidligere danske målmand mener, det ville være et forkert valg.

»Du kan sige, Conte er fantastisk, men han er ikke et sted mere end et par år. Vi er ikke den slags klub. Vi har prøvet det allerede. Det virkede ikke,« siger han til The Times og fortsætter:

»Louis van Gaal vandt ikke Premier League. Mourinho gjorde ikke. Du kan sige Conte, du kan sige andre, det gør ingen forskel. Det handler om dem, og hvad de vil gøre i deres lille vindue i Manchester Uniteds store historie,« siger han.

Dermed holder han fast i, at nordmanden er den rette i spidsen for klubben. Noget han har understreget flere gange, i takt med at flere fans vil have en ny træner.

»Det er så nemt nu til dags, med et medie som Twitter, at tale i og lave overskrifter, eller skrive 140 anslag. Men det giver ikke noget substans overhovedet. OK, 'Ole ud'. Men hvad betyder det? Hvem vil du have? Du vil have et quick fix i et, to eller tre år? Og så er den næste et quick fix, men i sidste ende står du med ingenting,« siger legenden, der selv var en stor profil i netop Manchester United.

Han forklarer, at selvfølgelig skal Ole Gunnar Solskjær helst vinde kampe, men det handler også om at give ham tid. Og ikke mindst lang snor.

»Liverpool - hvor lang tid tog det for dem at finde retningen? Først da de fandt en manager, der forstod klubben. Ole er der nu, og jeg håber han bliver. Men sker der en ændring i løbet af de næste par år, håber jeg virkelig, klubben gør det med rettidig omhu,« siger han.

Manchester United ligger nummer seks i Premier League med 15 point efter otte kampe.

Næste kamp for Solskærs mandskab er søndag aften mod Liverpool.