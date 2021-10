Peter Schmeichel er ikke fan af forældre, som står på sidelinjen og råber af deres børn på fodboldbanen.

Det gør den tidligere landsholdsmålmand meget klart i BBC Radio 5 Live.

»Du skal aflevere bolden, du skal aflevere bolden og organisere dig selv, råber de blandt andet til 10-årige børn, som kigger rundt og ikke forstår meningen. Det er unfair for børnene,« siger han og fortsætter:

»I Danmark betyder det desværre, at flere børn vælger at søge væk fra fodbolden, fordi forældrene står på sidelinjen og råber.«

Du kan se hele klippet med Peter Schmeichel i videoen, som du finder nederst i denne artikel.

Den 57-årige tidligere Manchester United-målmand tilføjer, at han har oplevet en far blive decideret truende i løbet af en kamp.

»Jeg stod på sidelinjen og en hørte en far til et barn på det andet hold true dommeren med vold. Og sådan en opførsel kan betyde, at børnene tror, det er sådan, man taler til hinanden.«

Peter Schmeichel frygter, at børn i større grad vil vende ryggen til fodbolden, hvis tendensen eksisterer i hele verden. Der er simpelthen for meget negativitet.

Den tidligere Champions League-vinder fortæller også, at problemet ikke nødvendigvis kun kommer fra diverse forældre.

»Der kommer ligeledes pres fra trænere, som måske ikke er vant og gode til at håndtere børn i den alder.«