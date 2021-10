Hun har svært ved at holde tårerne tilbage og må da også stoppe optagelsen et øjeblik.

»Jeg tror ikke, jeg kan det her. Det bliver for hårdt,« siger Serena Williams i en video, hun har lagt på sin Instagram-profil.

For hun har en trist besked og også et budskab, hun vil dele med sine knap 14 millioner følgere.

»Sidste år blev min gode veninde Esther diagnosticeret med bugspytkirtelkræft,« siger en tydeligt rørt Serena Williams, inden hun fortsætter:

»Hun har været ved min side, hver gang jeg har haft brug for det. Hun har været en kæmpe del af min rejse, og nu har hun brug for vores hjælp,« siger hun i klippet, hvor hun fortæller, at veninden bliver frontfigur for et velgørenhedsløb, som Serena Williams og hendes familie også deltager i, forklarer tennisstjernen, mens tårerne presser sig på.

»Min familie og jeg er med på Team Ester for at støtte min veninde og alle andre, der kæmper mod den sygdom,« siger Serena Williams, der er tydeligt rørt.

»Jeg kigger ikke engang på et manuskript her, for det er meget svært for mig at tale om det her, så vær med. Esther kommer også til at være der,« siger Serena Williams, der har fået mange kommentarer til videoen fra fans, der skriver, at den knuser deres hjerte.

Serena Williams har tidligere fortalt, hvordan hendes veninde var den, der så godt som reddede hendes liv for 20 år siden. For her beordrede Esther hende til at tage på hospitalet, fordi noget var galt. Det viste sig, at Serena Williams dengang havde en blodprop.

»Jeg ville ikke afsted, men hun sagde til mig, at det skulle jeg. Det var starten på nogle ting, der var virkelig slemme, men som endte rigtig godt for mig. Jeg har takket hende så mange gange, for det har potentielt vitterligt ændret alt,« har Serena Williams tidligere fortalt til Essentially Sports.