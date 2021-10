Lewis Hamilton har omdannet torsdagen før et grandprix til sit personlige modeshow. Formel 1-fotograferne venter før hver eneste weekend spændt på, hvilket outfit den syvdobbelte verdensmester ankommer i, og Hamilton skuffer aldrig: Hans torsdagspåklædning er altid anderledes, spektakulær og til tider outreret.

»Men jeg kommer bare i tøj, jeg synes om,« siger Hamilton, der indtil for nylig stod bag en række farverige Tommy Hilfiger-kollektioner.

I dag optræder han i tøj fra mange forskellige modehuse. I Tyrkiet for 14 dage siden mødte han op i en nederdel i sorte og blå nuancer med tilhørende jakke fra Burberry.

»Det er måske lidt vovet, men jeg kan godt lide Burberrys stil, og jeg er bare vild med denne dragt,« forklarede han.

Ved det seneste grandprix i Tyrkiet for 14 dage siden mødte Hamilton op i nederdel. Foto: Grand Prix Photo

»Folk skal have det tøj på, de kan lide. Der er sikkert nogle, der ikke forstår min stil, og det er OK. Forhåbentlig får jeg udvidet deres horisont, så de accepterer folk, som de er.«

Hamilton, der er midt i en hård kamp om VM-titlen med Max Verstappen, bruger sin interesse for mode til at stresse af fra den hektiske Formel 1-hverdag.

»Det er en helt anden verden. Og det er et miljø, hvor jeg kan udtrykke min personlighed. Det er dejligt at have et sted uden for sporten, der tager presset væk fra den her hårde sæson,« siger Hamilton, der tidligere i denne måned var gæst ved modeugen i Paris.

»Når jeg kommer tilbage til Formel 1 fra den slags, er jeg mere frisk, for jeg har ikke tænkt på sporten hver eneste dag.«

Lewis Hamilton er den mest farverige kører i Formel 1-feltet – nu med matchende solbriller. Foto: Grand Prix Photo

Verdensmesteren understreger ofte sin tøjstil med diverse avancerede frisurer. Foto: Grand Prix Photo

Hamiltons bud på et sportsligt outfit til en varm sommerdag. Foto: Grand Prix Photo

Mønsteret fra det skakternede målflag kan naturligvis også bruges til en afslappet habitjakke.

Sweatshirts i vovede designs indgår naturligvis også i Lewis Hamiltons garderobe. Foto: Grand Prix Photo

Et kæk tophue kan sætte prikken over i'et. Foto: Grand Prix Photo

Lewis Hamilton, her med sin personlige assistent Angela Cullen, har skabt flere kollektioner i samarbejde med Tommy Hilfiger. Foto: Grand Prix Photo