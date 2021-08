FC Nordsjællands sejr over Brøndby fredag aften var den første i over fire år, og det kunne samtidig ligne en afskedskamp for målmand Peter Vindahl Jensen.

Sidsteskansen brød efter kampen sammen i tårer på banen, og det kunne meget vel ligne, at han er på vej til hollandske AZ Alkmaar, der har lagt billet ind på ham.

Kombinationen af sejren og den mulige transfer fik følelserne at tage over, fortæller han.

»Det er aldrig helt til at vide (med et klubskifte, red.), men jeg er i hvert fald forberedt på det. Men ja, det er også 15 kampe siden, vi har vundet over Brøndby, så det betyder også noget ekstra. Også måden, vi gør det på, giver det noget ekstra. Vi spiller langt hen ad vejen en rigtig moden kamp og holder egentlig dem fra de helt store chancer, synes jeg,« siger han om årsagen til, at han græd.

Peter Vindahl Jensen tilføjer:

»Så måden, det bliver gjort på, betyder også ekstra meget for mig. Jeg synes, det var fortjent, at vi vandt her i dag.«

FC Nordsjælland og AZ Alkmaar nærmer sig enighed om en transfer af den danske målmand, der dog ikke vil glæde sig for tidligt.

I det her transfervindue er et skifte for den tidligere holdkammerat Andreas Maxsø kikset på målstregen, og det er med til, at Peter Vindahl Jensen ikke vil sælge skindet, før han har sat en underskrift.

»Jeg har sagt, at jeg er klar til eventuelt at komme videre, det kan godt være nu, men jeg er også klar på, hvis det ikke gør det. Vi har alle set, hvordan det gik med Maxsø, så alt kan gå begge veje, og der er ikke skrevet under på noget endnu, så indtil der er det, er alle muligheder åbne,« siger han og fortsætter om muligheden i den hollandske klub:

»Jeg har skullet forholde mig til noget, og deres interesse har jeg skullet forholde mig til. Der er ingen tvivl om, at det er en stor klub, det tror jeg, at alle ved, men jeg kommer ikke til at gå i detaljer,« forklarer FCN-målmanden og fortsætter:

»Spilletid er vigtigt for mig, og jeg siger ikke, at jeg bliver garanteret spilletid dér. Hvis det bliver det, så bliver det det. Men hvis det bliver Nordsjælland, bliver det. Sådan er det.«