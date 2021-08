FC Nordsjælland tog efter fire års sejrstørke tre point mod Brøndby med 1-0 på udebane.

I den første kamp i 17 måneder uden afstandskrav fik et feststemt Brøndby Stadion ikke en lige så lækker kamp på banen, som kulisserne ellers havde fortjent, men lidt gang i den kom der efter en død første halvleg.

Højdepunktet i den var et mål fra Mikael Uhre, som blev dømt offside efter en VAR-kendelse, da det blev vurderet, at Simon Hedlund havde en ulovlig fod med i opspillet.

Anden halvleg blev anderledes spændende med et mål allerede efter få minutter, da Kian Hansen headede et frispark fra Martin Frese i mål, og derfra var det en kamp for gæsterne om at sikre den første sejr i 16 kampe mod Brøndby, og det lykkedes.

En anfører, der gik forrest i alt og også stod for målet, der stoppede en årelang blødning mod Brøndby. Kian Hansen er den type, der bare glider ind i holdindsatsen med sin stille eksistens, men når det gælder en hård tackling, skal han nok også stå for den. Det kunne Maxsø bevidne i dag.

Karakter: 5





Hvor skal Pavlovic være glad for, at Niels Frederiksen i øjeblikket ikke har flere strenge at spille på, for det dér var ugideligt og langt under, hvad man kan forvente. Det var egentlig helt utroligt, at han overhovedet kom på banen efter pausen og fik en chance mere, for der var ikke en eneste god aktion fra angriberen, der snart må til at vise noget i Brøndby-trøjen. Han var pinlig at se på!

Karakter: 1

Brøndby 3-5-2

Mads Hermansen 3

Anton Skipper (ud: 75.) 3

Andreas Maxsø 3

Kevin Tshiembe 4

Andreas Bruus 3

Morten Frendrup (ud: 90.) 3

Simon Hedlund 3

Anis Ben Slimane 2

Kevin Mensah 3

Mikael Uhre 3

Andrija Pavlovic (ud: 65.) 1

---

Rezan Corlu (ind: 65.) 3

Mathias Kvistgaarden (ind: 75.) UB

Jens Martin Gammelby (ind: 90.) UB

FC Nordsjælland 3-4-1-2

Peter Vindahl Jensen 5

Mads Døhr Thychosen 4

Kian Hansen 5

Adamo Nagalo (ud: 73.) 4

Oliver Villadsen 3

Magnus Kofod Andersen 4

Leo Walta (ud: 73.) 4

Martin Frese (ud: 73.) 4

Mohammed Diamonde 4

Lasso Coulibaly (ud: 86.) 3

Andreas Schjelderup (ud: 65.) 3

---

Simon Adingra (ind: 65.) 3

Maxwell Woledzi (ind: 73.) UB

Jacob Steen Christensen (ind: 73.) UB

Daniel Svensson (ind: 73.) UB

Oliver Antman (ind: 86.)

Mål er dejlige, men den helt rene tackling kan også få følelserne til at koge. Det var tilfældet, da Adamo Nagalo satsede hele butikken og hamrede ned i en glidende tackling på Mikael Uhre, der blev forhindret i en scoring. FCN-forsvareren fik fortjent høje femmere af sine holdkammerater for den aktion.

Brøndby mødte op til kampen uden seks spillere, der er ude med corona, men de blågule mestre kunne stadig stille et hold fyldt med profiler. Derfor var det ikke en undskyldning, at holdet endnu er uden sejr efter fem kampe.

Krisetegnene begynder at lyse for danmarksmestrene, der kun har tre point og kan se, at topholdene skaber et stort hul. Noget skal ske, og det kunne passende begynde på transfermarkedet, hvor offensiven ikke er særligt bred. FC Nordsjælland er derimod kommet flyvende fra land, og nu kan træner Flemming Pedersen også skrive sejr over Brøndby på sit visitkort.