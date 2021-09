Han var FC Midtjyllands topscorer i sidste sæson og var udset til at blive solgt for et betragteligt millionbeløb.

Men den 26-årige angriber Sory Kaba var pludselig helt ude i kulden i Herning, og den nyansatte cheftræner Bo Henriksen gav ikke målræven et eneste sekund på banen i den nye sæson, inden han i slutningen af transfervinduet blev udlejet til belgiske Leuven.

Hans fravær blev dengang forklaret med, at han ikke var mentalt klar, men ved at veteran-arrangement i Herning Fremad løftede FC Midtjyllands cheftræner så lidt af sløret for, hvorfor det endte, som det gjorde. Det skriver Herning Folkeblad.

Det skete, da en veteran til arrangementet spurgte, om Kaba var demoraliserende overfor resten af holdet.

Sory Kaba lavede ifølge Bo Henriksen tre 'vanvittige ting', der betød, at han røg ud i kulden. Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Sory Kaba lavede ifølge Bo Henriksen tre 'vanvittige ting', der betød, at han røg ud i kulden. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Og så kom svineren.

»Jeg er et vanvittigt large menneske, men på to uger lavede Kaba tre vanvittige ting. Det var godt for fællesskabet, at der blev trukket en streg i sandet. Det betyder meget for kulturen i klubben, at Sory Kaba ikke er der mere. Jeg er nødt til at kunne stole på spillerne og på, at de vil gøre deres bedste,« svarede Bo Henriksen ifølge avisen.

Landsholdsspilleren fra Guinea scorede i sidste sæson 11 mål i 27 ligakampe og blev dermed også den mest scorende spiller for FC Midtjylland i Superligaen.

Derudover scorede angriberen et vigtigt mål for klubben i 4-1-sejren over Slavia Prague, der sendte klubben i sit første gruppespil i Champions League nogensinde.

Foto: RUSSELL CHEYNE Vis mere Foto: RUSSELL CHEYNE

Men fra den nye sæson blev alt vendt på hovedet for Kaba.

Han var pludselig helt ude af kamptruppen, mens der i medierne blev beskrevet, hvordan han havde nægtet at spille en testkamp før sæsonen samt at indgå i en træningsøvelse, hvor han ikke blev brugt som den forreste angriber.

Balladen omkring Kaba fik så et foreløbigt punktum, da midtjyderne for nylig fik lejet ham ud til belgiske Oud-Heverlee Leuven frem til næste sommer.

Et skifte, der nok ikke lige var det, han havde gået og drømt om.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Men ifølge B.T.s klummeskribent Morten Bruun var det Kabas egen skyld, at det endte, som det gjorde.

»I længden blev det bare for uskønt med hans egocentriske opførsel. Kabas drøm var uden tvivl at bruge FCM som springbræt til noget større. At det gik anderledes, kan han primært takke sig selv for,« skrev Bruun blandt andet i sit ugentlige barometer.

FC Midtjylland indtager lige nu en andenplads i Superligaen – to point efter rivalerne fra FC København.

Midtjyderne skal igen i aktion fredag, når de får besøg af FC Nordsjælland.