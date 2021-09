De er nogle af de helt store sportsstjerner.

Onsdag indtog Simone Biles, McKayla Maroney og flere andre talerstolen for at kritisere blandt andre FBI i den sag om seksuelt misbrug, der har rystet hele verden.

»Jeg vil ikke have, nogle andre unge gymnaster, olympiske atleter eller andre skal opleve de rædsler, som jeg og hundredvis af andre har, og som vi stadig er mærket af i dag. For at gøre det helt klart. Jeg giver Larry Nassar skylden, og jeg giver systemet, der lod det ske skylden.«

Sådan lød de klare ord fra gymnastikstjernen, skriver The Guardian. Hun var dybt berørt, og har aldrig lagt skjul på, at hun er rystet over håndteringen af det, der i mange år fandt sted i kulissen på det amerikanske gymnastiklandshold.

Simone Biles var dybt berørt, da hun skulle vidne. Foto: POOL

For nogle år tilbage kom et mørkt kapitel frem i amerikansk gymnastiks historie. Flere gymnaster stod frem og fortalte, hvordan de var blevet seksuelt misbrugt af holdlederen Larry Nassar. I alt er der tale om mere end 200 ofre, der for nyligt blev tildelt 2,66 milliarder kroner i erstatning.

Nu langer de ud efter FBI, fordi de håndterede sagen dårligt, dengang det kom frem og blev anmeldt.

»USAs gymnastikforbund, landet og komiteen for både OL og de Paralympiske Lege vidste, jeg blev misbrugt af deres officielle hold længe før, jeg opdagede, de vidste det,« lød det onsdag fra Biles, der ikke kunne holde tårerne tilbage og brød sammen under sin forklaring.

Det samme gjorde McKayla Maroney. Hun fortalte, hvordan hun i 2015 havde FBI i røret i tre timer. Her forklarede hun alle detaljer om de overgreb, som blev begået mod hende af Larry Nassar. I år har hun fundet ud af, at FBI først dokumenterede hendes udsagn efter halvandet år.

McKayla Maroney kunne ikke holde tårerne tilbage, da hun skulle give sin forklaring. Foto: POOL

»De valgte at ændre i det. De valgte at lyve om det, jeg havde fortalt, og beskytte en serieforbryder, der begik overgreb mod børn frem for at beskytte ikke bare mig men også mange andre,« sagde Maroney.

»Jeg fortalte dem, at det første Larry Nassar nogensinde sagde til mig var at jeg skulle tage shorts på uden undertøj under, for det gjorde hans arbejde nemmere. Jeg fortalte FBI om Tokyo. Om den dag han gav mig en sovepille på flyet for så at 'arbejde med mig' senere. Den aften var jeg nøgen, jeg var helt alene med ham, han lå ovenpå mig og misbrugte mig i flere timer. Jeg fortalte, hvordan jeg frygtede at dø den aften,« fortalte Maroney og fortsatte:

»Jeg fortalte dem, hvordan jeg gik på gangen på et hotel i Tokyo klokken 02.00 om natten. Jeg var 15 år gammel. Jeg begyndte at græde, da jeg fortalte det i telefonen, og der var bare stille. Jeg var så chokeret over betjentens stilhed. Efter et minut spurgte han bare: 'var det det hele'?'. De ord var i sig selv et af de værste øjeblikke i hele denne her proces,« sagde hun.

Også ved årets OL i Tokyo lå sagen som en skygge over Biles. Hun kom på alles læber denne sommer men ikke for præstationerne i gymnastiksalen. I stedet var det fordi, hun trak sig fra flere konkurrencer efter at have været en skygge af sig selv.

Hun forklarede selv, at det handlede om mentale problemer, og hun blev hyldet verden over for at mærke efter. I retten onsdag fortalte hun, at de frygtelige oplevelser med Larry Nassar stadig sad i hende ved årets lege.

»Arrene fra dette frygtelige misbrug har vi stadig allesammen. Jeg har arbejdet ekstremt hårdt for at sikre, at min tilstedeværelse kunne skabe en forbindelse mellem de fejl, der er lavet i sagen og konkurrencen i Tokyo,« sagde Biles og fortsatte:

Larry Nassar kom i fængsel i 2018. Foto: RENA LAVERTY

»Det har vist sig at være en ekstremt svær byrde for mig at bære – især når jeg skulle rejse til Tokyo uden min familie. Jeg er et stærkt individ, og jeg kommer igennem det, men jeg skulle aldrig have været efterladt helt alene, jeg led efter Larry Nassars misbrug,« sagde Biles.

Hele onsdagens høring er kommet i stand, da Justitsministeriet har udsendt en rapport. Heri lyder det, at FBI ikke levede op til sine forpligtelse. Det betød, at Larry Nassar i flere måneder kunne fortsætte sine overgreb.

Larry Nassar kom i fængsel tilbage i 2018, og det glæder trods alt Simone Biles.

»Vi er blevet behandlet dårligt. Nassar er, hvor han hører til. Dem, der tillod det her skal stå til ansvar for det. Det er som om, FBI vendte det døve øre til. Hvis ikke der sker nogle ændringer, er jeg sikker på, det her kommer til at ske for andre på tværs af OL-sportsgrenene,« sagde Biles.