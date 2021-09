Han siger tingene direkte. Faktisk er han kendt for at tale lige ud af posen.

Den amerikanske tennislegende John McEnroe holder sig nemlig aldrig tilbage, hvis han har en mening om det, der rører sig i tennisverdenen.

Og efter US-Open var det da heller ingen undtagelse, da den 62-årige kommentator stadig påpegede, at teenage-sensationen Emma Raducanu endnu ikke har, hvad der skal til for at begå sig mentalt i toppen af verdenseliten.

Noget, han tidligere havde proklameret, da den blot 18-årige brite i sommer trak sig fra Wimbledon-turneringen.

18-årige Emma Raducanu vandt dette års US-Open. Foto: Robert Deutsch Vis mere 18-årige Emma Raducanu vandt dette års US-Open. Foto: Robert Deutsch

Bemærkningen gik efterfølgende viralt og sendte McEnroe i strid modvind blandt tennisfans verden over.

Det får dog ikke den tidligere grand slam-vinder til at ændre mening. Tværtimod. Heller ikke selvom mange fans efter sejren har været efter ham.

»Jeg mente præcis det, jeg sagde. Det står jeg ved,« siger John McEnroe ifølge News og tilføjer:

»Der er mange ulemper, og der er også et stort pres, du lægger på dig selv, samt de forventninger, andre stiller til dig. Jeg prøvede i stedet at støtte hende.«

62-årige John McEnroe. Foto: CLIVE BRUNSKILL Vis mere 62-årige John McEnroe. Foto: CLIVE BRUNSKILL

Det amerikanske ikon fortæller videre, at tennistoppen de senere år har set flere eksempler på, når presset bliver for stort.

Senest er det verdensstjernen Naomi Osaka, der har meldt ud, at hun kæmper en hård kamp mentalt for at være en del af de bedste spillere.

»Jeg mener, hvor meget kan spillerne klare? Det får jo én til at se på de mænd og kvinder, der har været med i mange år. Altså, hvor godt de har formået at håndtere det pres,« forklarer han videre.

Sommerens udtalelse fra John McEnroe ser dog ikke ud til at have påvirket Emma Raducanu. Faktisk ligner det, at det blot er ekstra motivation for det unge stjerneskud.

Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Foto: MATTHEW STOCKMAN

Briten chokerede nemlig hele tennisverdenen, da hun lørdag helt sensationelt kunne kalde sig vinder af US-Open.

Emma Raducanu vandt som den første kvalifikationsspiller en grand slam-turnering, da hun slog en anden af turneringens store teenagesensationer, 19-årige Leylah Fernandez fra Canada, med cifrene 6-4, 6-3.

Den britiske superstjerne gik igennem hele turneringen uden at afgive ét eneste sæt.