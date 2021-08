Brendan Schaub reagerede tidligere på måneden hurtigt, da han kørte på motorvejen sammen med sin kæreste.

Og det var godt, at den tidligere UFC-stjerne var vågen. Han reddede nemlig tre børn, som var involveret i en bilulykke. Det skriver TMZ.

De tre børn sad i bilen sammen med deres forældre, da faren valgte at køre mod kørselsretningen. Børnenes mor mistede livet, da køretøjet kolliderede med en anden bil.

38-årige Brendan Schaub har efterfølgende fortalt, at moren var død, da han nåede frem, og at han sørgede for, at børnene ikke så deres mor.

Aimee García. Foto: GoFundMe. Vis mere Aimee García. Foto: GoFundMe.

Den tidligere UFC-stjerne så ligeledes en skoløs mand løbe fra ulykkesstedet. Det var børnenes far, og han er ifølge TMZ nu anholdt for mord.

Han skred til handling på motorvejen, fordi han så børnene skrige på hjælp. Han fik eksempelvis trukket dem ud gennem et vindue, mens bilen lækkede olie fra motoren.

TMZ skriver afsluttende, at moren er 26-årige Aimee García. Der er efterfølgende blevet lavet en GoFundMe-side, hvor folk kan donere penge til hendes begravelse.

På GoFundMe-siden står, at den afdøde mor efterlader sig fire børn, som alle er under otte år.

Børnene, som var involveret i den tragiske ulykker, pådrog sig heldigvis ingen alvorlige skader.

Den tidligere UFC-stjerne er stadig meget påvirket af situationen. Han brød således sammen, da han fortalte om episoden i sin podcast 'The Fighther and The Kid'.