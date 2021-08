Den danske Brann-målmand Mikkel Andersen har haft nogle hårde dage i løbet af den seneste uge.

Det skyldes, at den 32-årige fodboldspiller er blevet udsat for grov hetz på de sociale medier og opsøgt i sit private hjem.

Mikkel Andersen er havnet i et stormvejr i Norge, fordi han festede med 11 holdkammerater til den lyse morgen i sidste uge, selv om det var mod Branns interne regler.

Og det blev endnu værre. Det kom nemlig frem, at der var blevet dyrket sex i omklædningsrummene, efter flere yngre kvinder var dukket op til festen.

Foto: Peter Powell / POOL Vis mere Foto: Peter Powell / POOL

Braan har flere gange efterfølgende taget afstand til arrangementet i lokalerne, og klubben har understreget, at de 12 spillers handlinger vil få konsekvenser. Præcis hvilke vides ikke endnu.

Efter nogle dage væk fra træningsbanen er Mikkel Andersen nu tilbage. Det skriver arbejdsgiveren i en pressemeddelelse onsdag. Danskeren har været fraværende grundet de ubehagelige oplevelser. Derudover skulle han have afklaret nogle ting.

Brann tilføjer, at kritikken af de 12 spillere selvfølgelig er berettiget, men de oplyser samtidig, at klubben ikke kan komme med yderligere informationer til offentligheden, før sagen er behandlet helt rigtigt.

Festen har fået et så alvorligt efterspil, at ordensmagten er blevet inddraget i sagen. Brann slår dog helt fast i pressemeddelelsen, at de vil gøre byen stolte igen.