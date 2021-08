Det sidste kapitel er ikke skrevet i historien om Harry Kanes nuværende situation i Tottenham.

Superstjernen er begyndt at træne med igen, men han er alligevel ikke med flyet fra London til Portugal, hvor Tottenham møder Pacos de Ferreira torsdag aften.

Cheftræneren i London-klubben, Nuno Espírito Santo, siger, at angriberen er blevet hjemme for at arbejde på at komme i kampform.

Men det er ikke nødvendigvis sandt. Daily Mail skriver således, at Harry Kane stadig har et mål om at skifte til Manchester City, inden transfervinduet smækker i.

Derudover er den engelske målmaskine blevet uvenner med Tottenham-formanden, Daniel Levy.

Det bunder i, at Harry Kane mener, at Daniel Levy har løjet for ham. Formanden skulle nemlig have lovet englænderen et sommerskifte væk fra London i år, fordi Tottenham ingen trofæer vandt i sæson, hvor de heller ikke kvalificerede sig til Champions League.

Men nu trækker han i land. Manchester City har nemlig budt lidt over en milliard danske kroner for Harry Kane, men Tottenham vil ikke sælge ham for under 1,3 milliarder kroner.

Den 28-årige EM-målscorer begyndte først træne med i Tottenham tidligere på ugen, fordi han har været en tur i covid-19-isolation efter en sommerferie.

Harry Kane har tidligere ytret et ønske om at spille sammen med Manchester City-stjernen KKevin De Bruyne.

Tottenham og Pierre-Emile Højbjerg fik en fremragende start på den nye Premier League-sæson, da de søndag eftermiddag slog netop Manchester City med 1-0 på hjemmebane.