Er du én af dem, der de senere år er røget med på padel tennisbølgen herhjemme?

Så er du i hvert fald langtfra den eneste, for den hurtigtvoksende sportsgren har nemlig fået et solidt greb om de tennisglade danskere, og det er især selskabet Padel Club Denmark, som har været med til at få sat sporten på landkortet.

Netop selskabets succes er da også blevet bemærket i udlandet, da en svensk kapitalfond nu har opkøbt Padel Club Denmark for et ukendt beløb, skriver Finans.

Det er de tidligere håndboldstjerner Lars Krogh Jeppesen, Anders Oechsler og Søren Stoklund, der står bag selskabet.

Og hos stifterne vækker salget da også stor begejstring, selv om tidspunktet kommer bag på dem.

»Det er ret voldsomt, at det er sket på så tidligt et tidspunkt. Det havde vi slet ikke regnet med, da vi gik i gang med skabe vores første padelcenter i Kolding i foråret 2019. Siden er det gået stærkt, og vi har oplevet en enorm vækst og interesse for sporten,« siger Lars Krogh Jeppesen til Finans.

Bag købet af Padel Club Denmark står den svenske kapitalfond Triton via. selskabet Ledap Group.

Ifølge Dansk Padel Forbund er antallet af padel tennisbaner i Danmark mere end fordoblet på blot ét år.

I 2020 registrerede de 203 baner, og tal fra 22. oktober 2021 viser, at der nu er over 500 baner på landsplan.