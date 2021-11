For 6-årig Joey Delaney var lørdag som juleaften.

Her skulle han for første gang i sit liv se Wales rugbylandshold spille, men i stedet blev drømmen til mareridt for den unge knægt og hans forældre. Episoden har siden skabt hed debat om drukkulturen til Wales' kampe.

Lørdag spillede landsholdet mod Australien, og Delaney-familien på tre glædede sig til at opleve kampen. Især lille Joey.

»Han glædede sig så meget. Lige fra at tage toget til Cardiff til at se hans ansigt, da han gik op af trappen. Han var blæst tilbage af musikken, optakten, nationalsangen, alt,« siger hans mor Sophie Delaney ifølge WalesOnline.

Men en yderst påvirket Wales-fan ødelagde oplevelsen for familien.

»Desværre blev hans oplevelse ødelagt af fyren, der sad bag os. Han var så fuld, at han kastede op udover hele vores søns ryg, på gulvet og på min jakke. Min søns jakke, Wales-hat, halstørklædet, sædet var dækket til af hans opkast. Mængden af opkast var ufattelig, og fyren faldt tilbage i sædet. Han kunne ikke engang tale eller åbne sine øjne,« fortæller Sophie Delaney, der tilføjer, at Joey brød sammen i en flod af tårer.

Sophie Delaney og hendes mand Andrew har tidligere været chokeret over mængden af fulde mennesker til kampene, men oplevelsen med sønnen var dråben.

»Vi forstår, at folk skal have lov til at nyde en øl til kampen, men at være så fuld og være en risiko over for andre, heriblandt børn, er ikke acceptabelt,« siger hun.

Historien om Joey har spredt sig i hele den britiske presse, og den er blot endnu en i en lang række af episoder på stadionet i Cardiff. Derfor nævner blandt andre The Telegraph, at det walisiske rugbyforbund kan risikere at skulle forbyde alkohol på stadion, hvis problemet ikke kommer til livs, og der kommer styr på fansens opførsel.