Ole Gunnar Solskjær vidste det, inden Manchester United-cheferne overhovedet havde taget beslutningen om at fyre ham.

Det gjorde størstedelen af spillerne også i omklædningsrummet på Vicarage Road efter nederlaget til Watford. Øjnene var våde, forlyder det i The Independent, og luften tyk af det usagte – at Ole Gunnar Solskjær ikke kunne overleve endnu et pinligt nederlag som Manchester United-manager. Det femte i de seneste syv Premier League-opgør.

Og den norske manager var heller ikke stålfast i troen mere, da han tog sig en kort snak med flere af de prominente spillere, skriver The Independent. Solskjær luftede selv sin tvivl om fremtiden.

Det hjalp ikke meget på stemningen, da en samlet trup med Ole Gunnar Solskjær i spidsen satte sig ind i spillerbussen og kørte til lufthavnen i Luton for at flyve hjem til Manchester sammen. Stemningen på turen var dyster, lyder det fra engelske medier.

Og imens var der indkaldt til krisemøde i toppen af klubben. Kort efter 4-1-nederlaget til Watford blev bestyrelsen indkaldt til møde klokken 19 lokal tid med det eneste emne på blokken, om Ole Gunnar Solskjær skulle fyres eller ej.

Det blev ifølge den anerkendte Fabrizio Romano til et fem timer langt møde, der bevægede sig tættere og tættere på en fyring. Det skulle koste 66 millioner kroner i kompensation til Ole Gunnar Solskjær – eller hvad der svarer til en god årsløn, skriver The Sun. Natten til søndag trykkede de ekstremt udskældte Manchester United-ejere Joel og Avram Glazer på knappen.

Farvel til en klublegende, men også farvel til en manager, der længe havde haft den unikke evne at redde sig fri med en altafgørende sejr, når fyringen kom allertættest på.

Ole Gunnar Solskjær havde lugtet lunten allerede lørdag aften, men det var først søndag formiddag, da han mødte ind på Manchester Uniteds træningsanlæg, at han fik beskeden. Overleveret ansigt til ansigt af viceformand Ed Woodward, der selv er på vej ud ad døren i klubben.

Men Ole Gunnar Solskjærs fyring og farvel skulle ikke blive som mange andre af dem, vi ser i fodboldens verden. Han startede som en hjælpende hånd – en spillerlegende, der bare skulle holde rattet, indtil Manchester United fandt den helt rigtige chauffør.

Rattet forblev dog i Solskjærs hænder efter 14 sejre i de første 19 kampe, og selvom han mod slutningen viste sine mangler, blev afskeden følelsesladet på flere parametre. Nordmanden kunne ikke selv holde tårerne tilbage, da han stik mod sædvane lavede et sidste interview med klubben, der fyrede ham, og ikke længe efter dukkede billederne op af Solskjær i kærligt farvelkram af Manchester United-fans, der havde fundet frem til træningsanlægget.

Samme kærlighed var der dog ikke blandt alle fans, og buh-råbene tog til over de sidste uger af Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-tid. Samtidig tabte han også spillerne mere og mere, skriver Manchester Evening News, fordi han simpelthen var for god en fyr – for blød.

Spillerne holdt af ham som person, men nogle mente også, at han var 'bange for at træffe svære beslutninger'.

Omklædningsrummet blev ikke hans ende, for resultaterne tog livet af Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-karriere, og forude venter endnu en tid med midlertidige løsninger for klubben, der har famlet siden Alex Fergusons farvel.

Det er kun hovedet, der er kappet af med fyringen af Solskjær, for staben er stadig den samme i Manchester United, og det bliver assistenten Michael Carrick, der står i spidsen for holdet i minimum tirsdagens Champions League-opgør mod Villarreal.

Derefter skal Manchester United-bosserne i gang med at finde den næste midlertidige løsning ifølge de fleste engelske medier. Den næste permanente træner står ikke klar lige med det samme, lyder det, og derfor er franske Laurent Blanc i spil til at tage jobbet sæsonen ud.

Det er det, der skal til, hvis Manchester United skal lykkes med at få drømmemanageren Mauricio Pochettino. Argentineren er ifølge Sky Sports Manchester United-ledelsens absolutte førsteprioritet til at tegne de lange linjer.

Ham kunne de have fået uden problemer i det halvandet års tid, hvor han stod uden job efter fyringen i Tottenham og inden ansættelsen i Paris SG. Og der var ifølge Manchester Evening News også dialog i den periode, men aldrig et konkret tilbud.

Det kommer nok denne gang, men så er spørgsmålet, om Manchester United har råd til at få Pochettino fri et år før kontraktudløb i klubben med en af verdens rigeste ejere.