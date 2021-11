Det er snart et år siden, at den tidligere fodboldmagiker Diego Maradona døde af et hjertestop.

Men siden den ikoniske argentiners død er der næmest konstant dukket flere historier op, der omhandler hans liv.

Og tæt på årsdagen for dødsfaldet er der så kommet nye beskyldninger frem rettet mod verdensstjernen.

Det skriver flere internationale medier – heriblandt L'Equipe og News.

En cubansk kvinde ved navn Mavys Alvarez Rego påstår nemlig at have haft en affære med Diego Maradona for snart 20 år siden.

Og det forhold gik ifølge 37-årige Rego på ingen måde efter bogen. Faktisk hævder hun, at fodboldlegenden gjorde hendes liv til et mareridt.

»Jeg var forblændet, han vandt mig… Men efter to måneder begyndte alt at ændre sig. Jeg elskede ham, men jeg hadede ham på samme tid. Nogle gange tænkte jeg på at begå selvmord,« fortæller hun.

Affæren med den argentinske fodboldstjerne varede ifølge Rego mellem fire og fem år, og derfor nåede hun at blive udsat for flere traumatiske oplevelser, lyder det videre.

Mavys Alvarez Rego hævder nemlig, at hun under en tur til Buenos Aires i 2001 blev kidnappet af Maradona, som angiveligt holdt hende fanget i flere uger på et hotel.

Derudover påstår hun, at argentineren ligeledes skulle have voldtaget hende én gang, udsat hende for fysisk vold adskillige gange, ligesom han efter sigende tvang hende til at tage kokain og få foretaget en brystoperation.

Mavys Alvarez Rego fortæller, at hun har valgt at stå frem med beskyldningerne, da hun ønsker at hjælpe kvinder, som står i en lignende situation:

»Jeg har gjort, hvad jeg skulle, resten overlader jeg til domstolene. Jeg har forsøgt at forhindre det i at ske for andre og forhåbentlig hjulpet nogen til at få styrken og modet til at sige fra.«

Diego Maradonas efterladte har gennem advokater har afvist de mange beskyldninger rettet mod fodboldikonet.

Den verdensberømte argentiner døde 25. november sidste år efter et hjertestop. Inden da havde han i mange år kæmpet med et stort alkohol- og stofmisbrug.

Diego Maradona blev 60 år.