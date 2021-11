Først var der fitnesskæder. Så var der zumba. Og få få år siden var crossfit den nye hippe sportsgren.

Nu er det padeltennis, der har fået mange danskeres opmærksomhed.

Ifølge Dansk Padel Forbund er antallet af padel tennis-baner mere end fordoblet på blot ét år.

I 2020 registrerede de 203 baner, og de seneste tal fra 22. oktober 2021 melder om 503 baner.

Danskernes hunger efter den tennis-lignende sport har nu givet flere inspiration til at hoppe på bølgen.

Danmarks fire største byer får inden for et år flere baner gennem den nye kæde PadelPadel.

Ejeren er Brian Sørensen, der også er stifter af firmaet med energidrikken 'Cult'.

Han fortæller, at han har været i både Danmark, Sverige og Spanien for at se, hvad han synes virker i et padelcenter, og hvad der ikke gør.

»Jeg har taget det fede med og undladt det, der irriterede mig,« siger han.

Han vil blandt andet sætte varme på alle steder, i selve hallen såvel som på badeværelserne.

Derudover vil han sætte loungemøbler og badefaciliteter ind, som får det til at ligne et spaområde. Noget, stifteren mener vil skabe stor begejstring hos specielt ét køn.

»Jeg tror, kvinderne værdsætter kvalitet. Tidligere har der ikke været mange kvinder i Aarhus, der spillede padel. Det er der nu,« siger han med henvisning til PadelPadels center i smilets by, som åbnede tilbage i juni måned.

Brian Sørensen har også fået inspiration fra spillere på den internationale World Padel Tour. De nævnte næsten alle sammen, hvor vigtigt det var at have mindst 10 meter til loftet.

»Hvis man spørger verdens bedste spillere, hvad der er det vigtigste, så vil de alle sammen sige loppet (det at skyde bolden over en modstander, red.). Det er den eneste måde, man kan komme forbi en høj spiller på,« siger ejeren.

Den enorme interesse for padeltennis i Danmark kan blandt andet se ved, at kæderne Match Padel og Padel Lounge allerede har fået etableret centre i mange danske byer.

Brian Sørensen kunne også mærke det, da hans center i Aarhus åbnede tilbage i juni.

»Man skulle syv uger frem for at få en bane hos de eksisterende padeltenniscentre, så vi nåede ikke engang at åbne, før vi besluttede os for at udbygge vores center,« fortæller han.

Aalborg og Odenses PadelPadel-centre åbner i henholdsvis november og december. Centret i København åbner til efteråret 2022.