Den store basketballlegende Shaquille O'Neal stod til at få 40 millioner dollar (250 millioner kroner, red.) i en sponsoraftale med Reebok, men han skrottede aftalen.

Shaq fortæller til New York Post, at han for flere år siden mødte en kvinde, der svinede ham til og kaldte ham 'motherfucker', fordi priserne på Reeboks sko var så dyre.

»Jeg havde 2.000 dollar (12.000 kroner, red.) i min pung. Jeg sagde til kvinden: 'Det er ikke mig, der bestemmer priserne', og gav hende pengene,« siger han til mediet.

Men kvinden var ikke interesseret i basketballspillerens penge. Hun slog pengene ud af O'Neals hånd.

Foto: MARC SEROTA

»Hun sagde: 'Hvorfor laver I 'motherfuckere' ikke bare sko, man har råd til at betale?'« siger O'Neal.

Samtalen med kvinden begyndte at sætte sig fast hos basketballstjernen.

»Jeg var sådan. Ved du hvad? Hun har ret. Så samme dag gik jeg fra aftalen med Reebok og startede mit eget brand,« siger han.

Efterfølgende tog Shaquille O'Neal til sin yndlingsforretning Walmart, hvor han lavede en aftale om at sælge sine sko fra sit brand til 120 til 180 kroner.

»Det er ikke sådan, at børnene ikke vil have et par sko til 120 kroner. De vil bare ikke have sko på, der ligner, at de har kostet 120 kroner,« siger han.

Shaq har solgt 400 millioner eksemplarer af sine sko.