Tennisstjernen Alexander Zverev tager nok engang afstand fra ekskæresten Olga Sharypovas rystende anklager.

Sharypova har gentagne gange anklaget tyskeren for vold - både fysisk og psykisk i den periode, de var sammen. Især én episode er blevet nævnt flere gange ved US Open i 2019, hvor Zverev ifølge Sharypova forsøgte at kvæle hende med en pude.

For en uge siden lancerede Sharypova nye anklager i et stort interview med mediet Slate, hvor hun kommer med nye eksempler på voldelige overfald fra tennisspilleren, der ifølge hende medvirkede til, at hun forsøgte at tage sit eget liv.

De seneste anklager har fået den olympiske guldvinder ud af busken, der anklager mediet og journalisten bag for at viderebringe injurier.

Statement: pic.twitter.com/MElUEGDkMv — Alexander Zverev (@AlexZverev) August 27, 2021

'Jeg har sat mine tyske og amerikanske advokater på sagen,' skriver han om artiklen og fortsætter:

'Jeg afviser kategorisk at have voldt Olya ondt. Jeg støtter også fuldstændigt tilblivelsen af ATPs politik omkring vold i hjemmet. Jeg kommer ikke til at kommentere på det yderligere,' skriver Zverev.

Slate har også været på Zverevs anklager omkring artiklen, og de holder fast i historiens validitet.

'Vi er blevet opmærksomme på, at Alexander Zverev har igangsat en juridisk process omkring vores historie om angivelig vold i hjemmet. Selvom vi ikke normalt kommentere på igangværende hændelser, står vi ved vores fair og præcise artikel, der er baseret på flere interview og flere kilder,' lyder det fra mediets talsperson Katie Rayford.