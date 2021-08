Så er den gal igen for Mario Balotelli.

Fredag tog tyrkiske Adana Demirspor og Balotelli på hjemmebane imod Konyaspor.

I det 53. minut blev italieneren pillet ud fra banen af træneren Samet Aybaba. Og det satte Balotellis frustrationer i gang.

Ude i spillerboksen kastede han først sine benskinner hårdt ned i jorden, hvorefter han råbte og skreg efter sin træner og medspillere. Men her stoppede det ikke.

Balotelli kunne slet ikke tøjle sin vrede, og det kom sidemakker i spillerboksen Samet Akaydin til at mærke, da han fik et slag af Ballotelli (se videoen nederst i artiklen).

Efter slaget gjorde Akaydin ikke det store nummer ud af det, men observerede blot den rasende Balotelli.

Mario Balotelli kom til Adana Demirspor i juli fra Monza. Den 31-årige italiener har fået en halvskidt start på sin tid i klubben, da han ikke har scoret i sine tre første kampe.

Denne episode har nok ikke ligefrem hjulpet på tilværelsen.

Adana Demirspor er Balotellis tiende klub i sin karriere. Tidligere har Balotelli været en megastjerne, der spillede for klubber som Manchester City, Liverpool, Milan og Inter. Han har spillet 36 kampe på det italienske landshold.

Kampen mellem Adana Demirspor og Konyaspor endte 1-1. Adana Demirspor har fået to point i de tre første kampe.

Du kan se videoen herunder: