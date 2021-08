Jakob Fuglsang kommer ikke i aktion til VM i cykling.

Den danske cykelstjerne har nemlig kørt sit sidste cykelløb i denne sæson.

Det oplyser han til TV 2 Sport.

»Jeg er skideærgerlig over, at det er sket. Men der er ikke så meget at gøre ved det,« siger Jakob Fuglsang ifølge mediet.

Jakob Fuglsang udgik på sidste dag i Tour de France. Han stillede ikke op til løbets afsluttende etape. Foto: BENOIT TESSIER

Den 36-årige Jakob Fuglsang styrtede under første etape af Benelux Tour, og nu viser en scanning, at Astana-rytteren har brækket både sit kraveben og skulderbladet.

»Hvis man skal se positivt på det – og det skal man nogle gange gøre – så skal jeg ikke nå mere denne sæson,« forklarer Jakob Fuglsang.

Næste punkt på dagsordenen for danskeren er en operation i Belgien.

Jakob Fuglsang har næppe haft den sæson, han håbede på.

Den ellers sejrsvante dansker fik ikke en eneste sejr i 2021, hvor han til gengæld kæmpede sig på en flot 12.-plads til OL i Tokyo efter at have kæmpet med helbredet.

Fuglsangs kontrakt med Astana udløber i øvrigt ved årsskiftet, og det er derfor fortsat uvist, hvor den danske stjerne skal køre i 2022.