Den japanske MMA-kæmper Yoshinori Horie har afsløret et mørkt kapitel af sit liv.

Japaneren, der har flere kampe i UFC-regi, kæmpede for fem år siden med at slå igennem i sporten, og han var i desperat pengenød, fortæller han.

En ven fortalte ham for fem år siden, at hvis han ydede en seksuel ydelse, ville han blive godt betalt. Og det kunne han ikke sige nej til, skriver han på sin Twitter-profil.

'Jeg fulgte efter ham og blev bedt om at skjule mit ansigt, men jeg blev bedraget på adskillige måder,' skriver han om oplevelsen, der skete, da han var 21 år gammel.

På under en time tjente han 20.000 japanske yen, hvilket svarer til omkring 1200 danske kroner. Det var dog ikke uden konsekvenser, for oplevelsen har sat dybe spor hos MMA-kæmperen.

'Jeg var i stand til at komme i gang med MMA i løbet af kort tid. Beløbet svarede til to arbejdsdage à otte timer. Det er ret smertefuldt nu, men så længe jeg lever, kan jeg jagte mine drømme,' skriver han og tilføjer, at han er til kvinder.

'Jeg gjorde det for pengene, så jeg kunne leve af at dyrke MMA,' skriver han.

Horie var senest i aktion i november, hvor han slog landsmanden Hirotaka Nakada. Han har kæmpet én enkelt gang i UFC-sammenhæng i 2019. Dengang blev det til et nederlag til Hakeem Dawodu.