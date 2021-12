Nicklas Bendtner ærgrer sig stadig helt ekstremt.

For FCK-opholdet i efteråret 2019 blev nemlig aldrig en succes for den tidligere landsholdsstjerne. Og det nager ham gevaldigt.

»Jeg havde set, at jeg skulle spille to-tre år i FCK, og jeg var meget stolt og beæret over at komme dertil. Det har altid været en drøm for mig,« siger han i programmet 'Bendtner og Philine' på Discovery+ og tilføjer:

»Men som det udviklede sig, og med den måde, det sluttede på, er det ikke noget, jeg ser tilbage på og tænker, at det var jeg glad for.«

Forventningerne var ellers store til den tidligere Arsenal-stjerne, da han på transfervinduets sidste dag i august 2019 – ja, faktisk de sidste minutter – skrev under på en kontrakt med FC København for året ud.

Men det, der havde været en længe ventet comeback til den danske hovedstad, endte i noget af en fuser for Nicklas Bendtner, som brugte den første tid i klubben på at spille sig i form.

»Det blev ikke, som jeg havde håbet. Jeg fik ellers god tid af Ståle (tidl. FCK-træner Ståle Solbakken, red.) til at spille mig i form, hvorefter jeg så spiller min bedste kamp i klubben, da jeg scorer mod FC Nordsjælland. Dér havde jeg det rette momentum, så jeg kunne godt have tænkt mig lidt mere linje og spillet lidt mere,« forklarer 33-årige Bendtner og fortsætter:

»Jeg spillede ikke mere fra start derfra. Det var ikke sådan, jeg havde set situationen udvikle sig.«

Efter fire måneder i hovedstadsklubben endte det derfor med et farvel til dansk fodbold – og egentlig også professionel fodbold generelt.

Den tidligere Juventus-angriber annoncerede nemlig sit karrierestop i sommer efter at have gået halvandet år uden at være på kontrakt siden bruddet med FC København.

Siden da er Nicklas Bendtner dog gået i gang med at tage en træneruddannelse, som nu er blevet hans helt store drøm.