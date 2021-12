Hvis du havde glædet dig til at se de danske håndboldstjerner i kamp mod Egypten ved testkampen i starten af januar, så bliver du slemt skuffet.

For Golden League-kampen, der ellers var sat til at skulle afvikles 9. januar i Paris, Frankrig, er nemlig blevet aflyst.

Det skriver det franske håndboldforbund i en pressemeddelelse.

Her står det klart, at hverken Norge eller Danmark kommer til at rejse til den franske hovedstad for at spille træningskampe forud for EM-slutrunden i Slovakiet og Ungarn.

Mikkel Hansen og co. kommer ikke til at møde Egypten ved Golden League i Frankrig. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Mikkel Hansen og co. kommer ikke til at møde Egypten ved Golden League i Frankrig. Foto: FRANCK FIFE

Årsagen er, at Frankrig onsdag har indført nye corona-restriktioner.

Det sker efter flere uger med voldsomme smittetal i Frankrig, hvor der onsdag blev sat smitterekord med 208.000 positive tilfælde på blot et enkelt døgn.

Over for TV 2 Sport bekræfter sportschef i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen, den ærgerlige aflysning.

»Nu skal vi til at finde ud af, hvad der giver mening. Det kan godt være, at vi arrangerer endnu en kamp mod Norge, men lige nu ved jeg ikke noget,« siger han til TV 2 Sport.

Indtil videre er det nemlig kun kampen 6. januar mod Norge, der spilles i Hillerød, som bliver Nikolaj Jacobsens eneste chance for at se sit hold i kamp inden EM.

Det er ikke mere end 11 dage siden, at omkring 11.000 danskere fik den kedelige besked i indbakken, at netop kampen mod Norge skulle spilles uden tilskuere på grund af de danske myndigheder samt regeringens nye corona-restriktioner.

Derfor blev kampen da også i sidste uge flyttet fra Royal Arena til Hillerød.

Danmark tager hul på EM-slutrunden 13. januar, når Montenegro er modstanderen i den første kamp.

Her er Mikkel Hansen og co. ligeledes havnet i gruppe med Slovenien og Nordmakedonien.