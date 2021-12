Hvis du havde set frem til at kunne sende de danske håndboldherrer godt afsted mod EM, så bliver du slemt skuffet.

For den planlagte Golden League-kamp mod Norge i Royal Arena i starten af januar bliver nemlig uden tilskuere.

Det skriver håndboldherrerne selv i et opslag på Instagram.

Årsagen er nemlig, at myndighederne og regeringen med Mette Frederiksen i spidsen fredag indførte nye restriktioner, der i særdeleshed rammer kulturlivet.

Mikkel Hansen og co. skal spille Golden League-kamp mod Norge uden tilskuere. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Mikkel Hansen og co. skal spille Golden League-kamp mod Norge uden tilskuere. Foto: FRANCK FIFE

Og derfor vil det fra søndag morgen ikke være tilladt at have tilskuere til store sportsbegivenheder frem til 17. januar.

'Vi havde virkelig glædet os til en propfyldt, rød/hvid Royal Arena. Men efter dagens (fredag, red.) pressemøde står det nu klart, at man forbyder tilskuere til store sportsbegivenheder,' står der i opslaget, inden der tilføjes:

'Vi havde virkelig set frem til den massive opbakning, som vi ville tage med os til EM i Ungarn og Slovakiet. Vi håber, at I vil møde lige så talstærkt op til vores hjemmekampe i fremtiden, så snart det er muligt igen.'

Dermed må omkring 10.000 danskere, som ellers havde købt billet til kampen, nøjes med at se Nikolaj Jacobsens mandskab i tv'et.

Håndboldherrerne oplyser i den forbindelse, at de mange billetkøbere i næste uge vil modtage en mail fra TicketMaster om refusion af billetprisen.

Her vil det blive gjort klart, at pengebeløbet automatisk vil blive refunderet til kortholderne.

Kampen mod Norge skal efter planen afvikles 6. januar. Derfor var det da også sidste gang, de danske fans havde mulighed for at se Mikkel Hansen og co. på dansk grund inden EM.

Foruden træningskampen i Royal Arena spiller de danske håndboldstjerner også en testkamp mod Egypten i Paris 9. januar, inden turen går mod Debrecen i Ungarn, hvor Danmark skal spille gruppekampene ved EM.

Her er Danmark havnet i gruppe med Montenegro, Slovenien og Nordmakedonien. Førstnævnte bliver modstanderen i Danmarks åbningskamp 13. januar.