Der hersker corona-kaos ved VM i dart, der spilles i London i disse dage.

For på under 24 timer er to spillere nemlig testet positive for coronavirus, og det har sendt nervøse rystelser gennem dartsporten.

Så store rystelser, at turneringens afgørende kampe ifølge den forsvarende mester, superstjernen Gerwyn Price, bør udskydes.

Det skriver det engelske medie Mirror.

Den forsvarende verdensmester Gerwyn Price vil have turneringen udskudt. Foto: Tamas Kovacs

Udmeldingen fra dartfavoritten kommer blot dagen efter, at den hollandske stjerne Michael van Gerwen måtte meddele, at han trak sig fra turneringen grundet en positiv test.

Onsdag kom så frem, at VM-turneringen var blevet ramt af endnu et corona-tilfælde, da Dave Chisnall ligeledes var testet positiv og dermed også måtte trække sig fra turneringen.

De to tilfælde har – foruden Gerwyn Prices opråb – fået Michael van Gerwen til at kritisere hele turneringen og arrangørerne, Professional Darts Corporations (PDC), for deres retningslinjer.

»PDC vil til hver en tid sige, at de har fulgt regeringens retningslinjer, men de kunne godt have lukket mere af. Kontrollen har ikke været stærk nok,« sagde han tidligere onsdag.

32-årige Michael van Gerwen mener ellers, at han har gjort alt for at passe på sig selv under den store turnering, og derfor var det da også en skuffet dartstjerne, der tirsdag røg til tasterne.

'Jeg er virkelig skuffet, forvirret og sur over, hvordan mit verdensmesterskab ender. Jeg havde ikke forventet dette, fordi jeg har gjort alt for at undgå virussen. Jeg har heller ikke ingen symptomer. Året ender hurtigt, men jeg vil komme tilbage endnu stærkere,' skrev den tidligere verdensmester på Twitter.

Walisiske Gerwyn Price, som er nummer et på verdensranglisten, er topseedet og desuden forsvarende verdensmester. Han slog skotske Gary Anderson i finalen ved det seneste VM.

Årets udgave af VM i dart afsluttes 3. januar.