Den tidligere tyske cykelstjerne Jan Ullrich afviser, at han har fået et tilbagefald i sit alkohol - og stofmisbrug.

Det siger han til Bild.

Selvsamme medie påstod ellers for få uger siden, at Jan Ullrich netop havde fået et tilbagefald efter at have blevet indlagt et hospital i Mexico. Og indlagt blev han, men det var grundet en blodprop. Den kunne have kostet ham livet.

»Jeg fik en blodprop og en meget alvorlig blodforgiftning. Jeg snød døden - igen!. For at gøre det helt klart: Jeg blev testet for stoffer i starten af behandlingen, og den var negativ - selvfølgelig,« siger Ullrich, der selv har kontaktet mediet.

Tyskeren bekræfter også, at hans gamle rival og nuværende ven Lance Armstrong besøgte ham på hospitalet i Mexico. Her gav han tyskeren en sort ring i gave, som han har båret lige siden i håbet om, at den bringer held.

Armstrong hjalp også Ullrich i 2018, da han kæmpede med sit misbrug.

»Han var den første, der kom og så mig i Mexico, det hjalp mig meget. Jeg takker ham og resten af mit hold,« siger han.

Ullrich fortæller deusden, at han kæmper med alvorlige rygproblemer, men til gengæld er der lidt mere held i kærligheden.

For i første omgang havde han og hans cubanske kæreste Elizabeth Napoles gået fra hinanden.

Men nu prøver de igen.

»Vi har snakket sammen, og kærligheden er ikke forsvundet. Vi giver det endnu et forsøg,« siger han.

Ullrich er nu tilbage i Europa, hvor han vil fortsætte sin behandling ind i det nye år, inden han sigter efter at deltage i Cape Epic, der er et sydafrikansk løb for mountainbikere i marts.