David Beckham har skullet væbne sig med tålmodighed. Men nu er ventetiden – måske – snart ved at være slut.

Den engelske fodboldlegende skulle nemlig være kørt i stilling til at blive slået ridder.

Og dermed skulle han altså være tæt på at kunne kalde sig for Sir David Beckham.

I hvert fald hvis man skal tro engelske The Sun. Mediet mener at vide, at David Beckham i 2022 endelig får opfyldt drømmen om at blive slået til ridder.

Tilbage i 2011 var Beckham angiveligt tiltænkt den fornemme hæder, men han røg ud i kulden, da det blev afsløret, at han på kreativ vis forsøgte at undgå at betale skat i hjemlandet.

Men nu er David Beckham altså tilbage i varmen hos kongehuset.

Ifølge The Suns oplysninger er Beckham således allerede udpeget til at være et af de navne, som næste år ‘bliver anbefalet’ at blive slået til ridder.

Den 46-årige Beckham er en af de mest populære spillere i engelsk fodbolds historie, og han havde en glorværdig karriere hos Manchester United og på landsholdet.

Efter han indstillede karrieren, har han ved flere lejligheder doneret store summer til velgørende formål, hvilket også har bidraget positivt til hans popularitet.

I dette efterår kom David Beckham dog i massiv modvind, da han takkede ja til at være officiel ambassadør for det stærkt udskældte VM i Qatar – angiveligt for den nette sum af 1,3 milliarder kroner.

Men det ser altså ikke ud til at have nogen konsekvenser i forhold til hans status hos det engelske kongehus.