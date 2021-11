Hvis svenske Patrik Sjöberg har lyst til at glemme 2021 hurtigst muligt, så forstår man ham godt.

For den 56-årige højdespringslegende har nemlig været hårdt ramt af sygdom i år. Så hårdt, at han var tæt på at dø for lidt over syv måneder siden.

Et mareridt, som han nu har valgt at tale ud om i et stort interview med svenske Aftonbladet.

»Det har som sagt krævet en indsats at blive rask og få den her medicin. Hospitaler er ikke godt for sjælen. Selv om det er vigtigt, og man skal være der, så dør der noget af én, når man ligger der,« siger han i interviewet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Patrik Sjöberg (@242patrik)

Patrik Sjöbergs mareridtsår startede i marts, da han blev alvorligt syg med en voldsom lungebetændelse og blodforgiftning.

Efterfølgende delte han i april billeder fra hospitalssengen, hvor han åbent fortalte om, hvordan han havde været tæt på at dø i den periode.

Faktisk var han blot seks timer fra at sige farvel til livet, som han selv beskriver det.

Den svenske stjerne, der tog OL-sølv i både 1984 og 1992 samt vandt VM-guld i 1987, var dog ikke færdig med at besøge hospitalet for i år.

For i oktober kom det nemlig frem, at han stadig kæmpede med efterdønningerne af sygdomsforløbet.

Her havde en bakterie ædt sig ind i en bruskskive i ryggen, og derfor måtte han igennem en større rygoperation, hvor han var under konstant overvågning, mens han fik antibiotika.

Operationen gik dog, som den skulle, men de hårde måneder har sat sine spor, og den seneste indlæggelse er da også noget, der har tæret på hans krop.

»Jeg er blevet ramt af ekstremt uheld,« siger han videre i interviewet, hvor han samtidig forklarer, at de mange timer i hospitalssengen har udhulet hans krop og sind.