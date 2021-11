En helt almindelig aften ude med veninderne udviklede sig til lidt af et mareridt for Sunisa Lee i sidste uge.

Den amerikanske OL-guldvinder blev nemlig udsat for både racistiske tilråb og ramt af peberspray midt på gaden i Los Angeles, USA.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

En forbikørende bil begyndte ifølge mediet pludselig at komme med racistiske tilråb mod den blot 18-årige Sunisa Lee samt resten af den pigegruppe, hun stod sammen med, mens de ventede på en taxa efter en bytur.

Foto: LINDSEY WASSON Vis mere Foto: LINDSEY WASSON

Helt konkret skulle personerne i bilen have råbt af pigegruppen, fordi de alle havde et asiatisk udseende. Ifølge den amerikanske superstjerne råbte personerne blandt andet, at 'de skulle rejse hjem, hvor de kom fra'.

Kort efter kom bilen tilbage, hvor en person begyndte at bruge peberspray rettet mod pigegruppen. Pebersprayen gik blandt andet ud over Sunisa Lee.

Hele episoden har da også ramt den ellers så populære gymnast hårdt, og hun har efterfølgende sat ord på den chokerende oplevelse.

»Jeg var så vred, men der var intet, jeg kunne gøre, fordi de smuttede kort efter. Men netop det ry, at jeg ikke gjorde noget, har jeg det svært med,« siger hun og tilføjer:

»Det er hårdt, fordi jeg ønskede ikke at gøre noget, der kunne få mig i problemer.«

Antallet af hadforbrydelser og racisme mod asiatiske amerikanere er steget gevaldigt de seneste år, viser tal fra California State University, San Bernardino.

Ifølge en undersøgelse er antallet af den type hadforbrydelser nemlig steget med hele 150 procent siden 2010 i USA, skriver TMZ.

Sunisa Lee er da heller ikke den eneste sportsstjerne med asiatisk udseende, der har oplevet hadske kommentarer på egen krop. Også basketballspilleren Jeremy Lin og baseballspilleren Yu Chang har tidligere talt åbent om emnet.

Sunisa Lee blev verdenskendt i sommer, da hun ved OL i Tokyo både vandt guld, sølv og bronze i flere gymnastikdiscipliner som en del af USA's stjernespækkede landshold.