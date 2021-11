Der var en bombe af de større, der tidligere fredag ramte de spanske medier.

Her kunne Catalunya Radio fortælle, at FC Barcelona-angriberen Sergio Agüero muligvis har spillet sin sidste kamp som professionel fodboldspiller. En besked, han skulle have fået af lægerne, fordi argentinerens hjerteproblemer er mere kompliceret end først antaget.

Det har nu fået hovedpersonen selv til at kommentere på historien, og her er meldingen ikke helt så dyster.

'I forhold til rygterne kan jeg fortælle, at jeg følger klublægernes anvisninger, får foretaget tests og behandling, og så må jeg se på min udvikling efter 90 dage. Altid positiv,' skriver Agüero fredag eftermiddag på sin Twitter-profil.

Smerter i brystet tvang Aguero til at forlade banen i et opgør mod Alavés i slutningen af oktober. Foto: ALBERT GEA Vis mere Smerter i brystet tvang Aguero til at forlade banen i et opgør mod Alavés i slutningen af oktober. Foto: ALBERT GEA

Den 33-årige målmager henviser i sit opslag til de 90 dage, som klubben i første omgang har meldt ham ude.

Det var i opgøret mod Alavés i slutningen af oktober, at Agüero var tvunget til at forlade banen, da han følte smerter i brystet.

I første omgang lød meldingen fra den spanske storklub, at Agüero må holde en pause fra fodbold i mindst tre måneder, da undersøgelser viste en såkaldt arytmi – en forstyrrelse af hjerterytmen.

Men nu ser fremtiden muligvis mere dyster ud.

Ifølge Catalunya Radio er stjerneangriberens hjerteforstyrrelse nemlig ikke godartet, og det er årsagen til, at Agüeros karriere nu angiveligt skulle være i fare.

Ifølge mediet hersker der en pessimisme omkring fodboldspillerens situation, men det er i hvert fald ikke det indtryk, som den erfarne offensivspiller giver til offentligheden med sit seneste tweet.

Argentineren kom til Barcelona i sommer på en fri transfer fra Manchester City.

Det er dog kun blevet til fem kampe i den blårøde trøje for Agüero, da han har døjet med en lægskade og altså nu også hjerteproblemer.