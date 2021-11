Et nyt medlem af Høgh-familien landede tidligere på ugen, og det har skabt stor glæde i den danske fodboldfamilie.

For torsdag afslørede tv-værten Josephine Høgh nemlig, at hun var blevet mor til en lille pige.

Og den melding er da også noget, der har fået den 62-årige målmandslegende og målmandstræner på landsholdet Lars Høgh til at juble.

»Det er fandeme fedt. Det er så fedt. Bortset fra hun bor for langt væk,« griner han, da B.T. fanger ham på telefonen, og tilføjer:

»Jeg er meget glad. Helt vildt. Jeg får mange gaver i øjeblikket, og det var én af de største.«

32-årige Josephine Høgh delte torsdag den glædelige nyhed på Instagram, hvor hun fortalte, at hun og ægtemanden, den 47-årige TV 2-journalist Lasse Sjørslev, var blevet forældre.

'Sig hej til Molly. Den vildeste lykkerus nogensinde. Tak for at lande hos os,' skrev hun i opslaget, hvor hun delte et billede af den lille nye.

Det er parrets første barn sammen, men 47-årige Lasse Sjørslevs tredje i alt, da han har to børn fra et tidligere ægteskab.

Tv-værtens graviditet afslørede hun selv i sommer, da hun under EM i juli stolt kunne fortælle sine mange følgere, at parret skulle være forældre til efteråret.

Og det er så sket nu.

Den nybagte mor fortalte i september ærligt om, hvor stort det var for hende, at hendes forældre snart kunne kalde sig mormor og morfar.

