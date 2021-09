Når kalenderen rammer november, bliver tv-værterne Josefine Høgh og Lasse Sjørslevs hverdag forandret.

For her bliver de forældre til deres første fælles barn. Et kærlighedsbarn, som er sat til at komme til verden 7. november.

Det fortæller Josefine Høgh til magasinet 'Gravid', der produceres af 'Vores Børn'.

En lykkelig begivenhed midt i en svær tid, da hendes far, OB-legenden Lars Høgh, som er landsholdets målmandstræner, er ramt af kræft.

En tid, der har betydet mange tanker, men hvor Josefine Høgh også beskriver graviditeten som det mest lykkelige i den situation, familien lige nu står i. En glæde for hele familien.

»Alle kommer til at elske det her lille liv. Der er noget vildt i at føle, at man har døden så tæt på og livet så tæt på samtidig. Det bliver pludselig meget cyklisk: at nogle skal herfra, og nogle kommer til. Det tager ikke sorgen fra mig, men kan give en eller anden form for mening i et større perspektiv og måske hjælpe mig med at forene mig med de svære følelser,« fortæller tv-værten til magasinet.

Hun fortsætter med at fortælle, at hun selvfølgelig også så meget frem til den dag, hvor hun skulle fortælle sine forældre, at de snart ville få titlen som bedsteforældre.

»Jeg vidste, hvor meget det betød for dem – og ikke mindst for mig. En af mine tanker, da min far blev syg, var, at nu kommer han ikke til at se mig blive gift og få børn. Der er heldigvis sket mirakler undervejs i sygdomsforløbet, så han nåede at følge mig op ad kirkegulvet, han har fået et fantastisk forhold til Lasse, og vi tror på, at han også kommer til at møde sit nye, lille barnebarn,« siger Josefine Høgh.

Josefine Høgh og Lasse Sjørslev blev gift i december 2019. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Josefine Høgh og Lasse Sjørslev blev gift i december 2019. Foto: Bax Lindhardt

Hun og Lasse Sjørslev blev gift i Kerteminde 28. december 2019, og efter vielsen talte B.T. dengang med en storsmilende Josefine Høgh, der kaldte det for 'en drøm' at blive ført op af sin far - sin bedste ven.

Og så delte hun i den forbindelse også en sjov lille anekdote fra minutterne inden, de gik ind i kirken.

»Det var bedre end forventet at blive ført op ad gulvet af min far. Jeg var lidt nervøs, da jeg stod ude foran kirken, inden jeg skulle ind. Der holdt han godt fast i mig og sagde til mig: 'Det kan du godt, det her. Kom så!' Vi fik også lige en Fernet Branca i bilen på vej herhen. Det var en rigtig dejlig oplevelse. Det er en drøm, man har,« fortalte Josefine Høgh, der efterfølgende slog fast, at de skulle feste hele natten.

Lars Høgh var ikke med til den seneste landsholdssamling, da han har fået tilbagefald i sin sygdom.

Og at han har en stor plads i hjertet hos de mange fodboldfans, blev endnu en gang tydeligt under kampen i Parken mod Israel.

På tilskuerrækkerne var der således flere bannere, der hyldede målmandstræneren, som efterfølgende sendte en stor tak.

'Kære fans i Parken. Tusind tak for den stærke opbakning til hele holdet til den flotte landskamp i går (tirsdag, red.). Også tak for den smukke hilsen til mig under kampen. Det betyder meget for mig og familien. Vi ses igen. Kh Lars,' skrev han gennem DBUs sociale medier.