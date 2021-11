Politiet måtte torsdag aften trække stavene mod skotske fans inden kampen mellem Brøndby og Rangers. En nødvendig beslutning, lyder det.

Opgøret i Europa League tog en dramatisk drejning både før og efter kampen på Brøndby Stadion. Her eskalerede det nemlig mellem fans og politiet.

Af den årsag måtte flere kampklædte betjente på et tidspunkt da også trække stavene over for omkring 1500 skotske fans, der forsøgte at komme ind til kampen.

Vicepolitiinspektør hos Københavns Vestegns Politi, Thomas Mejborn, forklarer her over for B.T., hvordan situationen udspillede sig, og han kalder samtidig politiets handling for nødvendig.

Presset på portene ved udbanefansenes indgang blev for stort, lyder det fra politiet. Foto: Nicklas Fohlmann/Byrd Vis mere Presset på portene ved udbanefansenes indgang blev for stort, lyder det fra politiet. Foto: Nicklas Fohlmann/Byrd

Ifølge Thomas Mejborn startede det hele, da en stor del af de mange Rangers-fans forsøgte at komme ind på Brøndby Stadion – flere af dem endda uden billet til kampen.

Og her blev presset så stort på den ene indgang, som udebanefansene havde fået tildelt, at politiet måtte gribe ind.

Det kan du i se eksempler på i videoen øverst i artiklen.

»Det sker på et tidspunkt, hvor de skotske fans er på vej ind på stadion. Her opstår der et pres ved indgangen, de skal ind ad, og det pres bliver så stort, at vi frygter, at fans kommer ind på stadion uden billet og uden at blive visiteret, og det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Men var det virkelig nødvendigt at trække stavene?

»Vi assisterer stewards derude, hvor vi får styr på de skotske fans. Det betyder, at vores folk skønner, det er nødvendigt at bruge stavene for at skabe noget luft og taktisk råderum i menneskemængden. På den måde kan vi få omgrupperet og visiteret fansene.«

Flere skotske fans har efter episoden fortalt, hvordan de føler, de blev dårligt behandlet, og at det er noget af det værste, de har oplevet. Hvad tænker du om det?

»Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om de skotske fans er blevet behandlet dårligt, men vi lytter jo til kritikken, og vi vil gerne lære af den. Hvis de føler, de er blevet behandlet dårligt, så opfordrer vi dem til at tage kontakt til deres klub, som vi er dialog med.«

Flere af dem fortæller, at børn og ældre blev ramt af stavene. Er det korrekt?

»Jeg hverken ved, hvem der er blevet ramt af stavene eller hvor mange. Jeg kunne bare se på kameraerne, at der var et massivt pres på portene, og det virkede, som om man ikke efterkom politiets anvisninger.«

Var I godt nok forberedt?

»Vi har planlagt denne her kamp i lang tid og holdt møder med både Brøndby og Rangers. Vi har gjort, hvad vi kunne, og så har vi trukket på egne erfaringer. Der var dog flere ting, som ikke gik som forventet.«

Foto: Nicklas Fohlmann/Byrd Vis mere Foto: Nicklas Fohlmann/Byrd

Er der noget, I fortryder?

»Der er ikke noget, vi fortryder, men der er episoder, vi gerne havde været foruden. Eksempelvis havde vi gerne været episoden, hvor vi måtte trække stavene, foruden.«

»Men vi har gjort et rigtig stort nummer ud af vores kommunikation til de skotske fans i forhold til, hvordan de skulle opføre sig og komme til stadion inden kampen. Samtidig havde vi også sagt, at man ikke skulle tage til Brøndby Stadion, hvis man ikke havde billet.«

Torsdagens uroligheder er ikke de eneste, der har stjålet overskrifter ved Brøndby Stadion i løbet af efteråret. I august blev flere FC Midtjylland-fans blandt andet angrebet med brosten på vestegnen.

Og for blot 12 dage siden var der ligeledes voldsomme uroligheder efter derbykampen mellem Brøndby og FC København.

En voldelig adfærd, som de også er opmærksomme på hos Københavns Vestegns Politi.

»Det er klart, at vi også kan se, der har været flere uhensigtsmæssige episoder henover de sidste kampe derude, og det tager vi med i vores overvejelser og planlægning fremover. Vi er bevidste om, at det virker til, der foregår nogle ting i et højere gear derude, som vi ikke har set i lang tid,« siger Thomas Mejborn.

Københavns Vestegns Politi oplyser videre, at beslutningen om antallet af porte og indgange, som udefansene får tildelt, er Brøndbys ansvarsområde.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Brøndby IF – men indtil videre uden held.