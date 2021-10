En politibetjent måtte søndag trække sin tjenestepistol efter derbyopgøret mellem Brøndby og FC København. En korrekt beslutning, lyder det fra Københavns Vestegns Politi.

Opgøret mellem de to ærkerivaler tog en dramatisk drejning efter slutfløjtet. Her eskalerede balladen mellem fans og politi.

En motorcykelbetjent måtte på et tidspunkt trække sin tjenestepistol i en konfrontation med omkring 75 Brøndby-fans foran gæsternes spillerbus.

Politiinspektør Mogens Lauridsen forklarer her over for B.T., hvordan situationen (som du kan se øverst i artiklen, red.) udspillede sig – og han kalder balladen søndag for både 'urimelig og uacceptabel'.

Ifølge Lauridsen startede det hele, da en stor del af Brøndbys hardcorefans kom hen til Park Allé/Brøndby Møllevej, fordi de gerne ville slås med FCKs ditto. En stribe indsatskøretøjer sørgede for, at de ikke kunne komme til – men så forsvandt en gruppe på 75 Brøndby-fans i en anden retning.

»Gruppen på de 75 løber tilbage til stadion dér, hvor spillerbussen holder. Der er så nogle modige kontrollører, der forsøger at stoppe dem, men det er lidt svært, når der kommer en flok med blandt andet kasteskyts. En af de to politifolk, der står der, og som har til opgave at eskortere bussen væk, vurderer, at der er en overhængende farlig situation, og derfor trækker én af dem sin tjenestepistol og truer med den.«

Er det en korrekt beslutning?



»Hvis der kommer 75 med kasteskyts hen imod én, og de allerede har demonstreret, at de er klar til hvad som helst, så mener jeg, det er den rigtige beslutning ud fra, hvad jeg har hørt.«

Hvordan kan det nå til et punkt, hvor man er nødsaget til at trække sin tjenestepistol?



»Jeg ved ikke helt, hvad du mener. Vi kan ikke have 400 betjente alle vegne. Vi lægger trykket, hvor der er flest problemer, og så vil der være steder, hvor der vil være mindre politi til stede, og det var der så her. Når der kommer nogle, der er fuldstændig ligeglade med, hvad kontrollørerne siger, og nærmest fejer dem til side, og der så er to betjente tilbage, så kan jeg godt forstå, de vurderede, at det var farligt,« siger Lauridsen og tilføjer, at fansene efterfølgende forsvandt.«

Var I godt nok forberedt til opgøret?



»Vi laver altid seriøse forberedelser til derbykampe. Det eneste, der var anderledes ved dette opgør, var, at Brøndby-fansene havde besluttet at mødes på Brøndbyøster Station. Det er den station, vi altid bruger til udebanefansene. Det kunne vi så ikke denne gang, og så måtte vi lade FCK-fansene køre til Glostrup Station. Og det gav en situation på vejen, hvor cirka 100 Brøndby-fans forsøgte at komme i klammeri med FCK-gruppen, der gik fra Glostrup. Det får vi afværget med hunde og anvendelse af magtmidler. Men det er fuldstændig uacceptabelt den måde, der blev ageret på.«

Ifølge Lauridsen er det en sværere rute at håndtere udeholdets fans fra Glostrup end fra Brøndbyøster, men det ville muligvis heller ikke have hjulpet at lade FCK-fansene stå af på Brøndbyøster Station, hvor der var 1500-2000 Brøndby-fans, mener han.

»Det var også derfor, vi tog FCK-fansene til Brøndbyøster Station efter kampen, fordi det er den, vi som udgangspunkt altid bruger – uanset om det er Lyon, Glasgow Rangers eller FCK,« forklarer Lauridsen.

Politiet vil nu overveje, hvad de kan gøre anderledes i fremtiden, for det er ikke en holdbar situation, lyder det.

»Det er fuldstændig urimeligt og uacceptabelt, at det foregår på denne måde. Det er bare blevet værre og værre. Vi må overveje, om vi kan regulere på de her kampe på en anden måde, men det er vi ikke nået til endnu. Det kommer vi til at snakke om. Vi skal have fat i klubberne og også Københavns Politi, der oplever de samme udfordringer, når der spilles i Parken,« siger Lauridsen uden at ville gå ind i, hvad man kan gøre.

»Der er nogle forskellige muligheder, vi overvejer, men jeg vil helst ikke ind i det, inden vi har snakket med de forskellige aktører.«

Brøndby vandt opgøret 2-1. Indtil videre har politiet rejst fem sigtelser, mens man undersøger 61 sager om vold mod politifolk. B.T. har været i kontakt med FCK, der fortæller, at spillerne stadig var i omklædningsrummet – og ikke i spillerbussen – da episoden fandt sted.