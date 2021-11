FC Midtjylland hev en livsvigtig sejr hjem i torsdagens udekamp mod Røde Stjerne, men det er de voldsomme scener efter kampen, der har stjålet overskrifterne.

For efter opgøret i Beograd udviklede det sig til ubehagelige scener på tribunerne.

Ifølge det serbiske medie Republika var hjemmeholdets fans nemlig så utilfredse med dommerens præstation, at de begyndte at kaste med flasker og andre genstande ned mod spillertunnelen.

Det resulterede i, at flere af Røde Stjernes spillere og trænere måtte søge ly, og mediet skriver videre, at én af de ansatte i den serbiske storklubs stab angiveligt blev ramt så hårdt i hovedet, at han nu er blevet indlagt på hospitalet.

Røde Stjernes fans kastede med genstande ned mod spillertunnelen efter kampen.

De ubehagelige scener er da også noget, som FC Midtjylland-lejren oplevede på tætteste hold, fortæller Mads Hviid Jakobsen, der er presseansvarlig hos midtjyderne, til B.T.

»Vi står ikke selv midt i det, men der én af deres egne, der bliver ramt, kan vi se. Vi afventer lidt situationen, der bliver afviklet, og deres målmand hjælper os ud i spillertunnelen,« forklarer han og tilføjer:

»Vi kan bare se, at der er en stor forsamling ved spillertunnelen, og det blev hurtigt klart for os, at vi ikke kunne komme ud på det tidspunkt.«

Han oplyser videre, at der ikke er nogle fra FCM-lejren, der er blevet ramt af kasteskyts efter kampen:

»Ingen af vores er kommet til skade. Der var en vanvittig stemning og et markant tryk fra tribunerne igennem hele kampen, men vi har ikke følt os truet på noget tidspunkt.«

Superligaens førerhold hentede tre vigtige point torsdag aften i Serbien.

Efter godt 80 minutter i overtal slog FC Midtjylland nemlig Røde Stjerne med 1-0 i Europa League.

Det var første gang i næsten to år, at det serbiske storhold tabte en kamp på hjemmebane.

FC Midtjylland har efter sejren fem point på tredjepladsen i gruppen, mens Røde Stjerne har syv point på andenpladsen med to runder tilbage.

Portugisiske Braga fører gruppen med ni point.