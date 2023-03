Lyt til artiklen

En klagestorm fra tidligere patienter og et påbud fra myndighederne får nu konsekvenser for den danske plastikkirurg Waseem Ghulam.

Ejeren af Citadellkliniken, som er en af nordens største, har valgt at hjemsende den danske læge, som derfor ikke længere må operere, mens klinikken undersøger sagerne.

Det sker, efter B.T. i flere artikler og i podcasten 'Skåret i stykker' har afdækket alvorlige fejl og bragt patienternes forløb.

Senest har Styrelsen for Patientsikkerhed også vurderet, at han er til fare for patientsikkerheden på grund af sin journalføring.

Waseem Ghulam arbejder til daglig på Citadellkliniken i Sverige og i en mail skriver klinikchef Peter Cosmo, at de nu har besluttet internt selv at gennemgå de omfattende anklager mod kirurgen. I mellemtiden vil den danske plastikkirurg ikke længere operere og få nye patienter.

»Dem, der er booket ind hos ham, kan selvfølgelig ombooke til en af vores andre læger på klinikken,« skriver han.

Klinikchef Peter Cosmo formulerer det selv som en »pause fra sit konsulentarbejde«.

Det skyldes, at Waseem Ghulam rent formelt er ansat på en konsulentkontrakt på Citadellkliniken.

I podcasten har B.T. blandt andet afsløret, hvordan en svensk kvinde var i livsfare efter en fedtsugning af den danske kirurg. Adskillige danske kvinder fortæller også om alvorlige infektioner, indlæggelser og svigt af lægen.

Ejer af Citadellkliniken, Peter Cosmo, reagerer nu for første gang også på de mange kvinders kritik og klager.

»Jeg beklager dybt, at der er patienter, som ikke er tilfredse med deres behandlinger hos vores læge i Danmark. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. (...) Vi har klare procedurer, hvis en patient ikke føler, at deres forventninger er blevet indfriet under operationen, og de bliver altid tilbudt en second opinion af en af vores andre kirurger. Og patienten kan også få en ny operation gratis,« skriver han.

Plastikkirurg Waseem Ghulam har i Sverige fået alvorlig kritik i den sag, hvor en kvinde var i livsfare, mens han i Danmark har fået kritik i to klagesager og seneste et fagligt påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed for sin journalføring.

B.T. har kontaktet Waseem Ghulam og foreholdt ham hans arbejdsgivers beslutning, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Waseem Ghulam har tidligere udtalt til B.T., at han er udsat for en hetz orkestreret af en gruppe kvinder på Facebook, der vil have gratis operationer.