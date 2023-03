Lyt til artiklen

Liggende i hospitalssengen er alt omkring hende sløret og omtåget af feberdrømme. Det er tre dage, siden Sonja Falk fik lavet en dyr skønhedsoperation. Men noget er gået galt.

»Derefter husker jeg ingenting,« står der i hendes klage over lægen.

Hun ligger på hospitalet i Lund i Sverige og glider ind og ud af bevidsthed. 63-årige Sonja Falk ser syner, hvor sygeplejerskerne kommer krybende med hundemasker for ansigtet. Det beskriver hun i en klage over den danske plastikkirurg, som opererede hende på en af Sveriges største skønhedsklinikker, der også tiltrækker mange danske patienter.

I ti uger var Sonja Falk indlagt på hospitalet. Kirurgen Waseem Ghulam, som har arbejdet på flere hospitaler i Danmark, havde punkteret hendes tyndtarm tre steder under en fedtsugning på den svenske klinik. Sonja Falk fik en livsfarlig akut blodforgiftning og kom i respirator.

»Ingen ved, om jeg nogensinde bliver helt rask,« står der i klagen fra foråret 2021, som B.T. har fået aktindsigt i.

I dag lever Sonja Falk med blandt andet tilbagevendende diarré, hovedpine og træthed. Hun købte fedtsugningen, fordi hun ville have bedre selvværd, når hun skulle flytte til Spanien og gå på stranden. I stedet endte hendes krop med at blive ødelagt, og hendes liv blev sat i stå.

Sonja Falk har givet B.T. tilladelse til at beskrive hendes sag ud fra aktindsigter. Det svenske tilsyn, IVO, afgjorde i oktober 2022 hendes klage og gav Waseem Ghulam alvorlig kritik. Sonja Falks holdning til plastikkirurgen er også helt klart formuleret i klagen.

»Når man har forårsaget livstruende fare og så stor lidelse, som Waseem har gjort her, skal han ikke have lov til at beholde sin lægeautorisation eller i hvert fald ikke operere mere.«

Sonja Falk lever i dag stadig med mén efter skønhedsoperationen, som gik galt. Foto: Britt-Mari Olsson Vis mere Sonja Falk lever i dag stadig med mén efter skønhedsoperationen, som gik galt. Foto: Britt-Mari Olsson

Men Waseem Ghulam opererer stadig som plastikkirurg på Citadellkliniken i Sverige, der på grund af sagen er kommet under tilsyn. Han har også flere sager bag sig i Danmark. To gange har Waseem Ghulam fået kritik af Styrelsen for Patientklager.

Det bekræfter han også, da B.T. kontakter ham første gang. Men den svenske sag kender han ikke, lyder det. Anden gang, B.T. taler med ham, fastholder Waseem Ghulam hårdnakket det samme. Først da B.T. sender afgørelsen fra Sverige, erkender han.

»Sagen fra Sverige er dybt beklagelig. En sjælden komplikation, som jeg tager det fulde ansvar for,« skriver han i en mail.

I en senere mail uddyber Waseem Ghulam, at sagen er »uheldig«.

De svenske sundhedsmyndigheder mener dog ikke, der er tale om en komplikation, som er et hændeligt problem, der kan opstå. De skriver i deres afgørelse, at operationen ikke er udført korrekt, og at det tyder på, at Waseem Ghulam er uvant med at lave fedtsugninger.

Det er ikke kun svenske Sonja Falk, som har været uheldig. B.T. har talt med 21 danske kvinder, der fortæller om skrækforløb med plastikkirurgen. Det seneste år har Waseem Ghulam ud over kritik i tre klagesager også fået et fagligt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Derfor undersøger B.T. nu, hvorfor så mange kvinder forlader hans operationsbord ulykkelige.

Mange af den danske kirurgs patienter er tilfredse med deres forløb og resultat, men dem, som ikke er, fortæller nu om at blive syet uden bedøvelse, åbne sår, infektioner og dyrt betalte bryster, som de føler er så skamferede, at synet af dem i spejlet får dem til at græde.

Sonja Falk kalder fedtsugningen på Citadellkliniken for den dummeste beslutning, som hun nogensinde har taget. Men det var hendes drøm at få bedre selvværd, når hun skulle ligge på stranden i bikini. Hendes mave var blandt andet mærket af ar efter et kejsersnit og en tidligere kræftoperation.

Det medfører dog en øget risiko, hvis en patient tidligere har fået lavet maveoperationer, og det informerede Waseem Ghulam ikke Sonja Falk om, da hun købte indgrebet for 46.000 danske kroner, står der i klagens afgørelse.

Det svenske tilsyn konkluderer, at den danske plastikkirurg har punkteret hendes bugvæg med fedtsugningskanylen. De konkluderer videre, at det kræver stor kraft og er svært at gøre, hvis kirurgen gennemfører en korrekt fedtsugning. At Waseem Ghulam ikke opdager fejlen indikerer, at han ikke er erfaren eller trænet godt nok til at lave den type operation, skriver tilsynet.

Svenske IVO kritiserer også Waseem Ghulam for ikke at udføre forundersøgelsen af patienten på en sagkyndig og omsorgsfuld måde og for at føre mangelfuld journal.

Ifølge Sonja Falk kunne hendes lidelser være undgået, hvis kirurgen havde vist større omhu, professionalisme og taget større ansvar. I et interview med den svenske avis Sydsvenskan siger Sonja Falk, at hun har fået en vis erstatning for svie og smerter fra Patientforsikringen.

Men det er kun, fordi hun har dokumentation fra hospitalet. Sonja Falk mener, at andre patienter er dårligt stillet, fordi Citadellkliniken flere gange er taget i at føre mangelfulde journaler.

»Dem, der først har oplevet problemer efter deres operationer, kan ikke få ret mod Citadellkliniken, fordi deres journaler ser ud, som de gør,« siger Sonja Falk til mediet.

Det har ikke været muligt at få et mundtligt interview med Waseem Ghulam om sagen.