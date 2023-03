Lyt til artiklen

Plastikkirurg Waseem Ghulam har udført tusindvis af skønhedsoperationer. Med sin hvide lægekittel vækker han tillid og tiltrækker danske kunder til en af Nordens største klinikker placeret i Sverige.

Men i en ny podcast, ‘Skåret i stykker’, afslører B.T. nu, at kirurgen slæber et spor af klager efter sig.

21 kvinder fortæller om komplikationer, særligt efter brystoperationer: Huller i brysterne, betændelse og infektioner, som har medført indlæggelser på hospitaler.

Waseem Ghulam afviser kritikken og siger, at han er udsat for en hetz.

Efter Mette Pielers samtale med både klinikchef Peter Cosmo og kirurg Waseem Ghulam valgte hun at blive reopereret på en anden klinik. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Efter Mette Pielers samtale med både klinikchef Peter Cosmo og kirurg Waseem Ghulam valgte hun at blive reopereret på en anden klinik. Foto: Bax Lindhardt

Én af de mange kvinder, som i dag retter hård kritik mod kirurgen, er 26-årige Mette Pieler. Hun deler nu sin oplevelse med en brystforstørrende operation, der langt fra gik, som hun forventede.

»Det kostede mig mit sexliv med min mand. Jeg havde ikke lyst til, at han skulle se mine bryster,« fortæller hun.

Mette Pieler har følt sig decideret skamferet. En anden kvinde fortæller, at hun var i livsfare, og en tredje fortæller om at blive syet uden bedøvelse.

De mange klager har medført kritik fra både svenske og danske myndigheder.

Styrelsen for Patientsikkerhed gav i januar 2023 Waseem Ghulam et fagligt påbud.

»Det er styrelsens vurdering, at du udgør en fare for patientsikkerheden på grund af din mangelfulde og utilstrækkelige journalføring af din lægefaglige, kosmetiske virksomhed i Danmark,« står der i påbuddet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Det faglige påbud betyder, at Waseem Ghulam ikke må arbejde som privatpraktiserende plastikkirurg i Danmark og kan i yderste konsekvens koste ham autorisationen som læge. Men de danske sundhedsmyndigheder har længe kendt til problemerne.

De seneste fire år har Waseem Ghulam haft otte klagesager hos Styrelsen for Patientklager.

Kontorchef i styrelsen, Jan Greve, slår fast, at det antal langt fra er almindeligt for læger.

»Det er meget usædvanligt,« siger han.

Forud for det faglige påbud har Waseem Ghulam i efteråret 2022 to gange fået kritik af Styrelsen for Patientklager i en sag om sen journalføring og manglende tilsyn efter fedtsugning. I Sverige, hvor den danske kirurg i dag arbejder, har han også fået kritik.

I oktober sidste år udtalte de svenske sundhedsmyndigheder, IVO, alvorlig kritik af Waseem Ghulam på grund af en fedtsugningsoperation. Kvinden var i livsfare, efter hun fik punkteret tarmen tre steder med en akut blodforgiftning til følge.

I afgørelsen står der, at det tyder på, at han ikke var erfaren nok til at udføre operationen.

B.T. har gennem længere tid forsøgt at få et interview med Waseem Ghulam, og han har i den forbindelse sendt en række skriftlige svar.

Her understreger han blandt andet, at han mener, det er sikkert at blive opereret af ham. Han kalder sagen fra Sverige for »sjælden og meget uheldig« og skriver: »Det er mit ansvar, og den kritik tager jeg på mig.«

Han skriver også, at han ikke mener, han har begået fejl i Danmark, og at hans problemer med patientjournaler skyldes, at Sverige har andre krav til journalføring.

Waseem Ghulam fremhæver flere gange, at han er offer for en hetz og en chikane planlagt af en gruppe kvinder, der har samlet sig på Facebook.

Den påstand har han også forsvaret sig med over for Styrelsen for Patientsikkerhed. Alligevel gav styrelsen ham et påbud og afregistrerede ham som kosmetisk behandler.

B.T. har spurgt Waseem Ghulam om, hvordan han forholder sig til, at så mange kvinder forlader hans operationsbord ulykkelige. Det har han ikke ønsket at svare på.

I de kommende uger fortæller kvinderne deres historier på bt.dk og i podcasten ‘Skåret i stykker’.

De stiller spørgsmålet: Hvordan kan Waseem Ghulam stadig have lov til at udføre skønhedsoperationer i Sverige?