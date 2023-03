Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Under hele køreturen ind til København ryster Cecilie Mortensen af nervøsitet.

I klinikkens venteværelse banker hendes hjerte hurtigere og hurtigere. Det føles som om, det er ved at eksplodere, da lægen siger, at hendes far ikke må komme med ind til undersøgelsen. Nu er Cecilie Mortensen ikke bare nervøs. Hun er bange.

Det er anden gang, at hun lægger sig på briksen for at blive syet af plastikkirurgen Waseem Ghulam.

Første gang fik hun kun syet et par sting uden bedøvelse i såret efter en brystforstørrende operation, som ikke er helet ordentligt.

Cecilie Mortensen tog billedet af sit sår, lige efter at hun blev syet uden bedøvelse. I alt syede kirurgen Waseem Ghulam hende mellem 9-10 sting uden bedøvelse. Vis mere Cecilie Mortensen tog billedet af sit sår, lige efter at hun blev syet uden bedøvelse. I alt syede kirurgen Waseem Ghulam hende mellem 9-10 sting uden bedøvelse.

Men denne gang er det flere sting. Cecilie Mortensen husker, hvordan nålen ligner en fiskekrog.

»Jeg spurgte, om jeg ikke skulle have bedøvelse, og han svarede, at det gør man ikke for at undgå, at der kommer bakterier i såret.«

I Cecilie Mortensens journaler står der intet om, at hun har fået lokalbedøvelse og ej heller, hvorvidt hun har samtykket til at gøre det uden.

B.T. har spurgt overlæge og plastikkirurg Janne Horn, hvorvidt den forklaring, Cecilie Mortensen har fået, holder vand.

»Overhovedet ikke,« lyder svaret. Janne Horn kalder det decideret for »noget vås«, at man ikke bedøver for at undgå bakterier.

Formand for Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi, Jens Jørgen Elberg, fortæller desuden, at han normalt ikke vil sy i patienter, hvis de ikke som det mindste er lokalbedøvet først.

Det har ikke været muligt at få et interview om Cecilie Mortensens patientforløb. Waseem Ghulam henviser til sin tavshedspligt som læge til trods for, at hun har givet en fuldmagt til, at han gerne må udtale sig om hendes sag. Waseem Ghulam mener ikke, at fuldmagten er tilstrækkelig. I en mail skriver han, at man godt kan sætte enkelte tråde i et sår uden bedøvelse:

»Hvis der er behov for at sætte en tråd i et sår, huden er tynd, og der er et implantat lige inde under såret, så kan såret sagtens syes sammen uden lokalbedøvelse. Det er der intet forkert i, og enkelte gange kan lokalbedøvelsen være mere smertefuld end at sætte en tråd.«

Konsekvenserne af Waseems operationer Ni kvinder har været indlagt på hospitalet for at modtage behandling for infektioner og blødninger, flere kvinder har været sygemeldte i månedsvis på grund af åbne, betændte sår, der ikke vil hele, og syv kvinder har manglet et eller begge bryster på grund af alvorlig infektion.

»Det er en vurdering, man tager i den enkelte situation og aftaler sammen med patienten.«

Det var der aldrig tale om i Cecilie Mortensens tilfælde. Hun accepterede blot hans svar, fortæller hun.

B.T. har talt med 21 danske kvinder, der de seneste tre år har haft forskellige mareridtsforløb efter en operation af plastikkirurgen Waseem Ghulam. Han har det seneste år fået kritik i to klagesager og et fagligt påbud for dårlig journalføring. Derfor undersøger B.T. nu kirurgen.

Cecilie Mortensen blev opereret i foråret 2020, og i slutningen af juni det år sad hun for anden gang i klinikstolen hos Waseem Ghulam for at blive syet. Igen uden bedøvelse.

Hun kan huske følelsen af, at kirurgen prikker hul i det øverste lag af huden, trækker tråden igennem og fortsætter ind i det nederste hudlag. Samme bevægelse i ni til ti sting.

»Til sidst havde jeg så ondt, at jeg næsten ikke kunne få min sports-bh på igen,« siger Cecilie Mortensen.

»Jeg kan huske, at jeg græd hele vejen hjem, fordi det gjorde så ondt.«

Cecilie Mortensen har fremvist fotodokumentation af syningen af såret fra dagen, hvor hun blev syet.

B.T. har kendskab til en kvinde ud over Cecilie Mortensen, der fortæller, at hun blev syet uden bedøvelse af Waseem Ghulam.

Tip os! Kender du noget til sagen, eller har du selv oplevet noget lignende? Skriv til journalisterne bag historien på cweb@bt.dk

Cecilie Mortensen erkender, at hun forud for sin brystoperation stadig røg nogle få cigaretter om dagen. Rygning kan medføre øget risiko for dårlig sårheling og infektion. Hun ved dog ikke, hvorvidt rygningen har haft nogen indflydelse på hendes komplikationer i forløbet.

Men Cecilie Mortensen ved, at Waseem Ghulam aldrig burde have syet hende uden bedøvelse.

Cecilie Mortensen fik senere i sit patientforløb fjernet det ene implantat på et offentligt sygehus og har den dag i dag ikke fået et nyt lagt ind i højre bryst. Forløbet med den danske plastikkirurg har kostet hende både penge og givet hende alvorlige psykiske mén, fortæller hun.

»Jeg blev sygemeldt året efter med noget stress og depression. Jeg mistede mit arbejde. Jeg måtte finde et nyt arbejde. Og jeg går stadig til psykolog den dag i dag. Det har været en lang og hård proces. Det her skulle styrke min selvtillid. Det skulle gøre mig stærk i den anden ende.«