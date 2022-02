Nok er det en typisk fordom at russere er kendt for ikke at smile særlig ofte.

Men på den russiske ambassade i København har de alligevel god grund til at trække på smilebåndet.

Som B.T. tirsdag kunne fortælle, råder stormagtens ambassade over 23 parkeringspladser, hvilket er over dobbelt mange som de ni parkeringspladser, der reserveret langs den amerikanske ambassade blot få hundrede derfra.

I det hele taget slår russernes parkeringspark alle de andre udenlandske repræsentationer med adskillige længder, hvilket russerne er ganske godt tilfredse med.

»Københavns Kommune har altid skabt gunstige betingelser for, at den russiske ambassade i Danmark kan udføre sine opgaver inden for rammerne af Wien-konventionen om diplomatiske forbindelser af 1961,« skriver Ruslands ambassade i en mail til B.T. og fortsætter:

»I den forbindelse udtrykker den russiske ambassade taknemmelighed over for Københavns Kommune for at stille det nødvendige antal parkeringspladser til rådighed i nærheden af de diplomatiske lokaler under hensyntagen til størrelsen af ambassadens personale og manglen på underjordisk parkering,« lyder det.

Venstre på Københavns Rådhus har dog svært ved at se, hvorfor de russiske diplomater skal have bedre parkeringsvilkår end alle andre lande og ikke mindst også københavnerne.

»Parkeringspladser er jo først fremmest forbeholdt dem, der bor i København, og mange steder på Østerbro er parkeringsbelægningen over hundrede procent,« siger Venstres gruppeformand Jens-Kristian Lütken til B.T.

De 23 parkeringspladser ved den russiske ambassade er reserveret til ærinder ved ambassaden og ikke alene til parkering af ambassadens egne køretøjer. På dette Google Street View-foto, der er taget oktober 2020, kan man dog se, at der stort set kun holder biler med blå ambassadenummerplader ude foran Ruslands ambassade. Foto:Google Street View Vis mere De 23 parkeringspladser ved den russiske ambassade er reserveret til ærinder ved ambassaden og ikke alene til parkering af ambassadens egne køretøjer. På dette Google Street View-foto, der er taget oktober 2020, kan man dog se, at der stort set kun holder biler med blå ambassadenummerplader ude foran Ruslands ambassade. Foto:Google Street View

Han vil have kommunen til at undersøge, om man kan inddrage nogle af russernes mange p-pladser.

»Hvis de andre store ambassader kan nøjes med færre end halvt så mange parkeringspladser, så kan russerne også,« siger Jens-Kristian Lütken.

Der er reserveret i alt 214 parkeringspladser i Københavns Kommune ved de udenlandske repræsentationer i byen.

Ifølge Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune kan ambassader, der lejer sig ind i deres bygning, få reserveret op til to parkeringspladser til personer med ærinde på ambassaden. Det gælder eksempelvis Ukraines ambassade i Indre By.

Top-10-lande med flest reserverede p-pladser Her ses ambassaderne med flest reserverede parkeringspladser Rusland: 23

Slovakiet: 11

Tjekkiet: 10

USA: 9

Letland: 8

Sverige: 7

Thailand: 6

Tyskland: 6 (ambassadørbolig)

Spanien: 5

Italien: 5 Antal ambassade-p-pladser fordelt på bydele: Indre By: 134

Østerbro: 75

Nørrebro: 1

Vesterbro-Kongens Enghave: 2

Amager Vest: 2

Total: 214 Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Til gengæld kan ambassader, der selv ejer deres ambassadebygning, ligesom Rusland gør, få reserveret endnu flere p-pladser langs hele facaden af bygningen. I så fald vil p-pladserne dog ikke kun være forbeholdt den enkelte ambassades egne køretøjer, men også besøgende diplomater og gæster til ambassaden.

»Det er derfor ofte ikke muligt at tidsbegrænse pladserne for på den måde at gøre dem anvendelige til beboerparkering i aftentimerne,« oplyser Økonomiforvaltningen.

V-gruppeformand Jens-Kristian Lütken mener dog, at russerne alternativt må leje private parkeringspladser ude i byen på lige fod med virksomheder.

»Det tror jeg sagtens, russerne kan betale for, hvis de har så stort et parkeringsbehov. Det skal ikke være sådan et tag-selv-bord, hvor man kan få alle de pladser, man vil have,« siger han.

Københavns Kommunes praksis omkring ambassaders p-pladser er udarbejdet i samarbejde med Udenrigsministeriets Protokol, som også formidler kontakt fra ambassaderne og anbefaler etablering af p-pladser eventuelt efter samråd med PET.

Teknik- og miljøborgmester, Line Barfod (EL), oplyser i en mail til B.T., at hun nu vil bede sin forvaltning om at tage kontakt til Udenrigsministeriets Protokol, så man kan få drøftet mulighederne for at udnytte parkeringspladserne ved ambassaderne bedre.