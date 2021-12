Søndervangskolen i Viby har haft et hæsblæsende efterår, siden de blev anklaget for snyd med afgangsprøverne.

I midten af december kom undersøgelsen af hele forløbet endelig, og den konkluderede, at der var tale om et »belastende arbejdsmiljø, utilstrækkeligt tilsyn og et uskønt forløb.«

Men den konklusion har ikke været gratis for Aarhus Kommune.

Regningen, som B.T. Aarhus har fået aktindsigt i, lyder nemlig på intet mindre end 410.013,90 kroner. Altså næsten en halv million kroner.

Det er konsulentfirmaet Pluss Leadership, der har foretaget undersøgelsen, som blev afleveret 14. december.

Men der var formentligt også rigeligt at gå i kast med.

Tirsdag kom det i hvert fald frem, at politiet nu går ind i sagen.

Aarhus Kommune har selv bedt politiet undersøge prøveforløbet på Søndervangskolen i Viby.

Det sker, efter konsulentfirmaet i undersøgelsen pegede på, at tavshedspligten i forbindelse med offentliggørelse af de fag, eleverne skal til prøve i, er blevet brudt.

Den tavshedspligt er fastlagt i folkeskoleloven, og en overtrædelse af den er i strid med straffeloven.

»Som undersøgelsen afdækker, så tyder noget på, at nogen har overtrådt tavshedspligten i forbindelse med offentliggørelse af prøvefag før tid.«

»Undersøgelsen peger dog ikke på enkeltpersoner, derfor har vi nu overladt sagen til politiet med henblik på at få en vurdering af, om der er grundlag for at indlede en efterforskning,« sagde Martin Østergaard Christensen, der er direktør for Børn og Unge i Aarhus Kommune, i den forbindelse.