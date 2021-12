Indtag ikke disse præparater.

Sådan lyder advarslen onsdag fra Østjyllands Politi.

Advarslen kommer, efter at der i forbindelse med et indbrud onsdag klokken 13.15 på en dyrlægeklinik i Harlev ved Aarhus er blevet stjålet nogle dyrlige præparater, der er farlige for mennesker.

Det drejer sig om:

Euthasol, mellem 100 ml og 200 ml, som er aflivningsvæske. Væsken er blå

Ketaminol, under 10 ml som er stærkt smertestillende.

Man bør ikke indtage disse præparater, lyder det.

Hvis nogen finder disse præparater, eller har viden om, hvor de er, bedes man kontakte politiet på 114.