Gennemhullede bannere og overklippede lyskæder.

Det var det syn, der mødte Ove Sørensen, da han for godt en uge siden kørte op til Skalborg Sportsklub, hvor han er halbestyrer.

Det var hærværk, der var blevet begået mod den juletræsbod, de har hvert år.

»Jeg forstår det bare ikke. Hvorfor gøre det? Hvad er formålet?« sagde han dengang og skønnede, at der var blevet ødelagt ting for 9000 kroner.

Penge, der skulle være brugt til at holde klubben kørende.

Sportsklubben i Skalborg fik en skidt optakt til julen. Foto: Privatfoto Vis mere Sportsklubben i Skalborg fik en skidt optakt til julen. Foto: Privatfoto

Men så fik et tv-program færten af klubbens problemer.

DK4's program TVBingo læste om nyheden og forbarmede sig straks over sportsklubben.

»En af vores kvikke frivillige i bestyrelsen læste artiklen og sendte et link rundt til bestyrelsen. Der var hurtigt opbakning fra alle til, at vi skulle støtte dem,« siger Peter Skram, der er vært på programmet.

»Så fik vi klubben til at lave et regnestykke på, hvad udgifterne nogenlunde var. Det landede på omkring 8200 kroner, og så rundede vi op og gav dem 9000 kroner,« uddyber han.

Pengene fik de under fredagens bingoprogram.

Simon Jensen, der er formand for Skalborg Sportsklubs håndboldafdeling, besøgte showet og tog imod pengene.

»Det var super hyggeligt at være derinde. Jeg er ikke så tv-vant, men jeg vænnede mig hurtigt til det, og så fløj den time afsted,« siger Simon Jensen om oplevelsen.

Og han fik da også lov til at tage en ekstra tjans, mens han var derinde.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

»Jeg har lige fået nyt knæ og er lidt småskadet, så det var perfekt, at han kunne løbe lidt frem og tilbage og åbne lågerne til bingospillet. Så det gik jo op i en højere enhed, og det fik han gjort på meget charmerende vis,« fortæller Peter Skram.

Han er glad for at kunne hjælpe klubben.

»Da jeg læste, at det her var sket for dem, tænkte jeg bare 'hold kæft, hvor er det utroligt, hvad de skal finde sig i, når de bare vil sælge juletræer for foreningen'. Det var helt oplagt at hjælpe dem, så de kunne komme hurtigt videre og få solgt nogle juletræer,« siger tv-værten.

TVBingo gør det også for at støtte byens foreningsliv. Programmet og klubben er nemlig en del af SIFA, Samvirkende Idræts Foreninger Aalborg.

»Skalborg Sportsklub er en af vores helt store foreninger i SIFA. Normalt går bingooverskuddet for eksempel til, når klubberne ansøger om at komme på ture, og dem har der jo ikke været pokkers mange af her under corona. Så vi vil også gerne spotte de her andre muligheder for at dele overskuddet ud,« siger Peter Skram.

Ove Sørensen er meget glad for hjælpen.

»Jeg synes, det er både stort og flot, at der er nogen, der tænker på andre end sig selv, og jeg havde slet ikke forventet det. Én ting er jo at synes, det er synd for Skalborg Sportsklub. Men så rent faktisk at række en hånd ud, så vi kan komme gennem december måned, er virkelig flot,« siger han.

Simon Jensen hjælper til under weekendens juletræssalg. Her begynder de så småt at få sat bannere op igen, og der er godt gang i juletræssalget.

»Stemningen var trykket, da hærværket skete, men vi blev hurtigt enige om, at de ikke skulle få os ned med nakken. Nu er der kunder i butikken, og vi er glade og tilfredse,« afslutter Simon Jensen.