Hver jul sælger Skalborg Sportsklub juletræer, der skal gå til et godt formål. Normalt foregår det i god ro og orden, men i år er sportsklubben mildt sagt rasende.

Årsagen er, at ukendte gerningsmænd har skåret syv lyskæder og to store bannere i stykker.

Hærværket skete i sidste uge – mindre end 24 timer efter det var sat op. Halbestyrer i Skalborg Sportsklub, Ove Sørensen, fortæller til B.T., at hærværket har skabt stor vrede – og ikke mindst irritation – i klubben.

»Det er så ærgerligt. Vi er en sportsklub, som forsøger at tjene penge til klubben. Derfor, synes jeg, det er så lavt. Og jeg bliver faktisk skuffet og ked af det.«

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

»Der er frivillige, der bruger så mange timer på det her. De sætter det op, sælger, yder god service og kører endda ud med juletræer til folk.«

Ifølge Ove Sørensen løber hærværket nemlig op i en værdi af 9000 kroner, som klubben selv må betale.

Halbestyrer forklarer, at han kom kørende på arbejde onsdag morgen. Dagen efter tingene var sat op. Her bemærkede han godt, at området, hvor juletræerne stod, var mørkelagt.

»Jeg tænkte, det var mærkeligt, for der skulle jo være lys. Til at starte med troede jeg, at der var gået fugt i lyset.«

Syv lyskæder, magen til denne, er klippet over. Foto: Privatfoto Vis mere Syv lyskæder, magen til denne, er klippet over. Foto: Privatfoto

»Men så kunne jeg se, at alle lyskæder var klippet over. Jeg tænkte, det var lige godt groft. Det har vi aldrig været udsat for,« forklarer han.

Ove Sørensen og Skalborg Sportsklub har siden efterlyst mulige vidner til hændelsen. Indtil videre uden held.

»9000 kroner er vel halvdelen af det overskud, vi forventer at få på det her, når julen er ovre. Det skal så bruges på nye bannere og kæder igen.«

»Og jeg forstår det bare ikke. Hvorfor gøre det? Hvad er formålet? Ham, der har lavet bannerne, var også decideret rasende, kan jeg sige dig,« Ove Sørensen åbent.

Banneret er også forsøgt brændt, konstaterer Ove Sørensen. Foto: Privatfoto Vis mere Banneret er også forsøgt brændt, konstaterer Ove Sørensen. Foto: Privatfoto

Ove Sørensen tilføjer til slut, at sportsklubben har politianmeldt hærværket. Men man forventer ikke, der sker noget videre.

»Vi tror ikke, at nogen har set noget. Vi har heller ikke videoovervågning derfra.«

»I stedet har vi repareret det, vi kunne. Og ellers købt noget nyt og sat op,« siger Ove Sørensen, som slår fast, at sportsklubben vil fortsætte med sælge juletræerne i december.