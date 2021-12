Rekordhøje smittetal, lande med kaotiske coronahåndteringer og en ny variant, der har gjort sit indtog i Danmark.

Det er alt sammen en realitet lige nu. Men på trods af det, står mange mennesker klar i indtjekningskøen i Aalborg Lufthavn.

Faktisk rekordmange siden corona kom til landet. Det fortæller lufthavnen i en pressemeddelelse.

»Vi ser i november to ud af tre trafikområder, der ikke kun er tilbage på 2019-niveau, men også overstiger det. Her er det særligt positivt at kigge på chartertrafikken, hvor vi i november ser en stor fremgang i forhold til 2019 på over 24 procent,« siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen om, hvor rekorden kan findes.

Det er specielt de Kanariske Øer, som de rejselystne danskere tager til på deres charterrejser.

Det andet trafikområde, der har højere passagertal denne november i forhold til november i 2019, er indenrigsrejserne, der har haft godt 2000 flere passagerer med dette år.

Udenrigsrejserne halter dog stadig bagefter med cirka 9000 færre rejsende, hvilket også gør, at det samlede passagertal for denne november ikke overstiger det i 2019.

Men den nordjyske lufthavn er stadig oppe på 94,4 procent af, hvad passagertallet var i november 2019.

Niels Hemmingen spår en god december for lufthavnen, da danskere plejer at flyve til blandt andet København, Færøerne og Bornholm for at besøge familie til jul og nytår.

Derudover åbner lufthavnen en rute til Sälen-Trysil, når vi når slutningen af december. Det skal gøre det nemt for skientusiasterne at fejre nytår i det sneklædte landskab.