Flere steder i landet har man set sig nødsaget til at aflyse det traditionsrige luciaoptog 13. december.

Senest har B.T. skrevet om, hvordan man har aflyst de hvide kjoler, lys og sang gennem Aarhus' gader.

Men hos Tivoli har man valgt at holde fast i traditionen, hvor man mandag inviterer til det, Tivoli kalder, for 'et storslået optog' med 100 korpiger.

»Vi tager selvfølgelig situationen alvorligt, men vi vil også gerne fortsætte med at bidrage til et åbent samfund,« fortæller Torben Plank, der er pressechef i Tivoli, til B.T.

Foto: Tivoli Vis mere Foto: Tivoli

»Alle gæster viser coronapas, inden de kommer ind i Tivoli. Det gør jo, at man er i en zone, hvor alle har et gyldigt og aktuelt coronapas. Desuden foregår luciaoptoget udendørs, og det er jo spredt, hvor de bevæger sig rundt i vores have på 83.000 kvadratmeter.«

Samtidig understreger han, at de vil sikre, at gæsterne holder afstand, ligesom der er håndsprit mange steder.

Så I synes, det er forsvarligt at afholde det?

»Vi har i hvert fald ikke planer om ikke at gøre det. Jeg vil gerne gentage, at folk jo viser coronapas, inden de kommer ind. Det er desuden et arrangement, der foregår udenfor, og så følger vi jo situationen rigtig nøje. Vi har overholdt alle anbefalingerne, som er kommet,« slår han fast.

Synes du, det er forsvarligt at afholde luciaoptog?

Hvordan vil I sikre, at folk holder afstand?

»Vi har dygtige kontrollører, som dels går foran optoget, ligesom vi holder øje, mens folk stiller op. Samtidig vil jeg gerne understrege, at vores gæster har det sorte bælte i at holde afstand. Det kan vi se i den tid, vi har haft åben i december. Men det er klart, der vil komme tidspunkter, hvor folk vil stå tæt, men der vil vores kontrollører gå og holde øje,« fortæller han.

Torben Plank fortæller, at luciaoptoget de seneste år har udviklet sig til en større københavnerbegivenhed, og de ser derfor frem til at afvikle begivenheden mandag klokken 17.30.

»Når optoget går gennem Tivoli med over en million lyspunkter, er der ikke et øje tørt, og de mange syngende piger får sig en oplevelse, de aldrig glemmer. Vi har ofte oplevet turister, der alene på grund af luciaoptoget har besøgt Haven for at få sig et Instagram-moment.«

Optoget starter og slutter foran H.C. Andersen Slottet overfor Tivoli Søen, og det kommer blandt andet til at indeholde en række klassiske julesange udover luciasangen.

Undervejs gør luciaoptoget holdt flere steder herunder ved juletræet med de 35.250 lys.

Det første luciaoptog i Tivoli blev afholdt for mere end 20 år siden.

Sidste år blev det aflyst grundet corona, men i år gør de ingen undtagelse.