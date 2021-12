Ringer man til akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden, kan man i øjeblikket ikke komme igennem.

I stedet bliver man mødt af beskeden:

'Du har ringet til 1813. Alle telefonlinjer er optaget, og der kan ikke stå flere kald i kø. Du bedes ringe igen senere,' lyder det.

Preben Hansen og hans kone er nogle af dem, der har forsøgt at komme igennem de seneste par timer.

»Min kone har forsøgt siden klokken 10 at komme igennem. Og først nu her efter 2 timer og 12 minutter, er det lykkes,« fortæller han til B.T.

Han fortæller samtidig, at det først var efter to timer, at de blev orienteret om, hvilket nummer de var i køen.

Og noget tyder på, at det ikke kun er søndag formiddag, at den lange ventetid har stået på. En læser har henvendt sig til B.T. som skriver, at han i nat har ventet 3 timer og 7 minutter på at komme igennem.

Da han langt om længe kom igennem, blev røret smidt på, fordi de ikke mente, han var syg.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

Opdateres...